رابط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2023 تقديم مايا العبسي

يتميز الموسم الخامس من مسابقة طائر السعيدة بنجاح كبير واهتمام كبير من عدد كبير من المواطنين، الذين يرغبون في المشاركة في هذه المسابقة التي حظيت بإقبال جماهيري منذ الأولى، إنه برنامج يمني شهير، يُعرض طوال شهر رمضان المبارك، يعتبر هذا البرنامج من بين أفضل البرامج المتاحة في اليمن والعالمِ العربي، يُمكن المشاركة فيه بسهولة ويُسرًّا بالتوجه إلى موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت.

مسابقة طائر السعيدة

تعمل مايا العبسي، الإعلامية، على تقديم هذا البرنامج منذ سنوات عديدة، وتسأل مجموعة من الأسئلة في كل حلقة. ويفوز بالجائزة من يجيب على الأسئلة بشكل صحيح، تم تخصيص قناة خاصة لمتابعة المسابقة بشكلٍ مفصل لحظة بلحظة، وتم نشر إعلان عبر الصفحة الشخصية على فيسبوك يؤكد فيه بأنه سيتم الإعلان عن سؤال جديد في وقته المحدد للمسابقة.

رابط الاشتراك في مسابقة برنامج طائر السعيدة 2023

هناك بعض الخطوات السريعة التي يمكن اتباعها للاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2023، وهي على النحو التالي

توجه إلى موقع برنامج طائر السعيدة. قم بقراءة السؤال بشكل جيد. انتقل إلى قراءة السؤال بشكل جيد. حدد بعدها الإجابة الصحيحة. قم بكتابة اسمك بشكل صحيح. انتقل إلى إضافة رقم الجوال. اختر المحافظة التابع لها. قم بالضغط على اشتراك.

تردد قناة السعيدة