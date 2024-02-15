استقبل واضبط .. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد على النايل سات 2024

قناه ناشيونال جيوغرافيك من القنوات التي تكون مهمة للغاية والتي تبث أفلام وثائقية عديدة وأيضا برامج عن كل الحيوانات الموجودة حولنا ويرتفع البحث عليها باستمرار كذلك أنها تكون الأولى التي تبث محتوى خاص بالطبيعة وذلك يقوم بجعلها الأكثر مشاهدة في كل الوطن العربي، وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم ترددها.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

قناة ناشيونال جيوغرافيك تتسم بسمات عديدة، ومن الجدير بالذكر أن هذه القناة تكون من القنوات المميزة التي تبث محتوى رائع عن الطبيعة، هذا بجانب أنها من القنوات التي لا مثيل لها، كذلك أن القناة من القنوات التي تمتلك شعبية هائلو لا تحصى، ومن المعروف أنه من خلال مشاهدتك لها سوف تتمكن من الحصول على قدر كبير للغاية من المعلومات المتعلقة بالطبيعة، كما أنه من خلالها سيكون لديك أكبر قدر أيضًا من المعلومات الخاصة بعالم الحيوان، لذا يريد المواطنين تنزيل التردد الذي يتعلق بها، وفيما يلي تردد هذه القناة:

التردد: 11226

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 30000

معدل الاستقطاب: أفقي

نبذة عن قناة ناشيونال جيوغرافيك

تسعى قناة ناشيونال جيوغرافيك علي تقديم محتوى هادف وواسع النطاق، حيث أنها من أكثر القنوات الفضائية التي شهدت نجاح كبير في الوطن العربي حسب يتابعها الأطفال والكبار تبعا للبرامج التي تناسبها كما أنها تعرض محتواها بدقة وجودة عالية وتستمر في عرض المحتوى طوال اليوم وبشكل مجاني كما أنها تبث علي القمر الصناعي نايل سات وتعرض محتوى وثائقي عن العلوم والحضارة والطبيعة.