حالًا استعلم .. أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق الوجبة الأخيرة 2024

العديد من الأشخاص يبحثون عن رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراقية الذين تم قبولهم حتى يقوموا بالحصول على هذا الدعم الخاص بالرعاية، ومن الجدير بالذكر أنه يتم الاستفادة من هذا البرنامج كل الأشخاص الذين يكونوا مستوفون الشروط الخاصة بالبرنامج كالجنسية العراقية، وغيرها من الشروط الأخرى، وفيما يلي في هذا المقال سوف نوفر لكم التفاصيل.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

من الممكن أن يتم الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراقية بكل سهولة عن طريق السير على النقاط التالية:

في البداية يتم الدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية من خلال النقر هنا.

النقر على زر “الرعاية الاجتماعية”.

انتقاء الوجبة.

الضغط على زر تنزيل أسماء الرعاية الاجتماعية العراقية.

شروط القبول في برنامج الرعاية الاجتماعية

توجد سلسلة من الشروط اللازمة التي ينبغي توافرها في المواطن الراغب في تلقي الدعم الخاص بالرعاية الاجتماعية، من ضمنها ما يلي: