يا بخت صاحب النصيب.. رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي moss.gov.eg موقع وزارة التضامن

تكافل وكرامة بالرقم القومي، أطلقت الحكومة المصرية برنامج تكافل وكرامة الذي يهدف الى مساعدة ذوي الدخل المحدود وأصحاب الظروف المادية الصعبة على تحسين مستواهم المعيشي وتحمل الأعباء والضغوط، واليوم سنقدم لكم من خلال هذا المقال كيفية الاستعلام عن أسماء المستحقين في تكافل وكرامة والشروط المطلوبة للحصول على الدعم.

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي

يوجد الكثيرون ممن يستحقون الحصول على دعم تكافل وكرامة بسبب احتياجهم وعدم قدرتهم على توفير متطلباتهم الأساسية من غذاء ومياه وملبس وتعليم، ويمكن للمتقدمين بطلبات للإستفادة الاستعلام عن استحقاق منحة تكافل وكرامة بالرقم القومي الكترونيًا عبر اتباع الخطوات التالية :

الدخول الى موقع وزارة التضامن الاجتماعي الإلكتروني الرسمي من خلال الضغط على هذا الرابط.

من بين الخيارات الموجودة بالصفحة الرئيسية اضغط على “الاستعلام عن النتيجة”.

اكتب الرقم القومي الخاص بك في المكان المخصص.

ثم الضغط على أيقونة “استعلام”.

ليتم استعراض كافة المعلومات حول برنامج تكافل وكرامة وشروط الاستحقاق.

كما يمكن الاستعلام عن المستحقين الجدد عن طريق الضغط على خيار “الاستعلام عن الأسماء الجدد” من الصفحة الرئيسية لموقع الوزارة.

شروط الحصول على دعم تكافل وكرامة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي الشروط الواجب توافرها في الشخص من أجل الاستفادة من برنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي حتى يصل الدعم الى مستحقيه من الفقراء الذين لا يكفي دخلهم لتلبية حاجاتهم، وفيما يلي الشروط المطلوبة في تكافل وكرامة بالرقم القومي على النحو التالي :