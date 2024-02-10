شغليها واقضي كل الى وراكي .. تردد قناة وناسة بيبي نايل سات 2024

تردد قناة وناسة بيبي نايل سات، من الترددات التي يتم البحث عنها في الفترة الحالية، حيث تسعى الأمهات جاهدة إلى إيجاد القنوات المحببة للأطفال والتي تشغل أوقات فراغهم، وكذلك حتى يتمكنوا من الإنتهاء من الأعمال المنزلية التي يصعب عليهم قضاؤها مع الأطفال، لذلك من خلال موقعنا الإلكتروني البديل نوضح لكم تردد القناة الجديد على القمر الصناعي نايل سات وكذلك على العرب سات، فضلاً تابعونا.

تردد قناة وناسة بيبي نايل سات

تتميز قناة وناسة بأنها تقوم بإذاعة أفضل الأغاني التي تجذب انتباه الطالب إليها، ومنها لولو الشطورة، ولولو والحرامي، ويا شرطة حرامي، وغيرها من الأغاني التي يعشقها ويرددها الأطفال، لما تتميز به من الايقاع الجميل والموسيقي التي يفضلها الأطفال والرسوم المتحركة التي تصحب هذه الأغاني، بحيث يمكن تحميل القناة من خلال ترددها المتاح على القمر الصناعي نايل سات وهو كالتالي:

تردد القناة: 11430

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة وناسة بيبي عرب سات

تجدر الإشارة إلى أن القناة قد أتاحت ترددها على القمر الصناعي عرب سات، بحيث يمكن تحميلها بإدخال البيانات التالية:

تردد القناة: 11270.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تثبيت تردد قناة وناسة بيبي على جهاز الريسيفر

يمكن تثبيت القناة من خلال اتباع الخطوات التالية: