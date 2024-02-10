“متاح هنا⭕️⭕️“ لوائح المقبولين لاجتياز مباراة التعليم الانتقاء الأولي في المغرب 2024

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم في المغرب عن اسماء المقبولين في مباراة التعليم الأولى، ويجب العلم أنه تلك المباراة ساهمت في توظيف عدد كبير من الأشخاص في مجال التدريس، كما أن تلك الأسماء التي تم الإعلان عنها هم الأشخاص الذين تم تأهيلهم لأداء الامتحانات الكتابية، وذلك ما يتساءل عنه العديد من المترشحين، وسوف نقدمه لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

اسماء المقبولين في مباراة التعليم بالمغرب

وفقا لما أعلنت عنه الجهات المسؤولة أنه سوف يتم الإعلان عن المترشحين للعمل في مجال التدريس في الدرجة الثانية، كما أكدت أنه يجب على الأسماء التي تم الإعلان عنها الذهاب إلى مراكز إجراء المباريات، وذلك وفقا للمواعيد التي تم تحديدها من قبل الجهات المسؤولة والتي يمكنك التعرف عليها من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربية الوطنية.

رابط الاستعلام عن اسماء المقبولين في الانتقاء الأول

يجب اتباع الخطوات التالية من أجل التعرف على أسماء المرشحين والتي تكون كالتالي:

أولا يجب زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي بوزارة التربية الوطنية والتعليم في المغرب.

ثم قم بالضغط على خانة ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.

أخيرا بمجرد النقر على كلمة اللوائح سوف تظهر قائمة بأسماء المقبولين.

كم عدد الأشخاص الذين تم قبولهم؟

وفقا لما أعلنت عنه الجهات المسؤولة أن تم قبول ما يقارب نحو 3473 شخص، وتم توزيعهم كالتالي:

273 شخص تم ترشيحهم في قسم المزدوج.

180 شخصا تم ترشيحهم في قسم الاجتماعيات.

618 شخصا تم قبولهم في قسم الرياضيات.

404 شخصا تم قبولهم في قسم التربية البدنية.

33 شخصا تم قبولهم في قسم الفلسفة.

240 شخصا تم ترشيحهم لقسم اللغة العربية.

59 شخصا تم قبولهم في قسم اللغة الأجنبية.

6 أشخاص تم ترشيحهم في قسم الاقتصاد.

997 شخصا تم ترشيحهم لقسم اللغة الأمازيغية.

663 شخص تم ترشيحهم لقسم اللغة الفرنسية.

موعد الاختبارات الكتابية

من المقرر أن يكون موعد تلك الاختبارات يوم 10 فبراير، كما أكدت الوزارة على أن يكون المقبولين موجودين في المكان المحدد قبل الموعد بساعة ويجب أن يكون لديهم البطاقة الوطنية الخاصة بهم.