نزلها الآن.. تردد قناة ميكي الجديد للأطفال 2024 على النايل سات وعرب سات وطريقة ضبط القناة 

ما هو تردد قناة ميكي يعد هذا السؤال من أكثر الأسئلة التي يرغب عدد كبير من الأشخاص من جميع أنحاء العالم معرفة إجابته وذلك من أجل تنزيل قناة ميكي على أجهزة التلفاز الخاص بهم وذلك لأنها تعد واحدة من أشهر قنوات الأطفال التي تقدم الكثير من البرامج والمسلسلات والأفلام الترفيهية والتعليمية للأطفال لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على تردد هذه القناة إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

تردد قناة ميكي نايل سات

تردد قناة ميكي على القمر الصناعي نايل سات كالاتي:

التردد: 11526.

الجودة: sd.

تصحيح الخطأ: ⅞.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة ميكي عرب سات

بينما ترددها على القمر الصناعي عرب سات كالاتي:

التردد: 11257.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

تصحيح الخطأ: ⅞.

مستوى جودة عرض القناة هو إس دي.

طريقة ضبط تردد قناة ميكي على أجهزة الاستقبال

يستطيع الأفراد ضبط قناة ميكي على أجهزة الاستقبال بكل سهولة وذلك من خلال تطبيق عدد من الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الآتي:

في البداية يقوم الشغل تجهيز جهاز الاستقبال بواسطة جهاز التحكم عن بعد ومن ثم النقر على قائمة الإعدادات.

يقوم الشخص النقر على إضافة قناة.

يحدد الشخص تردد القناة الذي يرغب في إضافة القناة عليه.

يدخل الشخص كافة البيانات الخاصة بالقناة مثل التردد، ومعامل تصحيح الخطأ، ومعدل الترميز وغيرة.

يتم النقر على كلمة بحث.

بعد انقضاء مدة البحث يجد الشخص أنه تم اضافة قناة ميكي في قائمة القنوات على جهاز الاستقبال.

محتوى قناة ميكي

تقدم قناة ميكي العديد من المحتويات خاصة بالأطفال مثل المسلسلات والأفلام الكرتونية والبرامج الترفيهية والتعليمية التي تهدف إلى تعليم الأطفال المهارات الحياتية الأساسية.