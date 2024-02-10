“تخفيضات ضرب نار” عروض كارفور شهر رمضان 2024 على السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية تصل إلى 35%

عروض كارفور شهر رمضان 2024،حيث يعد كارفور من أهم المتاجر العالمية والذي يسعى في هذا التوقيت من كل عام أن يقدم مجموعة من العروض المتميزة، خاصة وسط ارتفاع أسعار الكثير من السلع والأجهزة الالكترونية بسبب تغيير سعر الصرف وارتفاع سعر الدولار، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف سوياً على عروض كارفور شهر رمضان 2024 على المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية…..

عروض كارفور شهر رمضان 2024

على الرغم من كثرة المتاجر والمحلات التجارية الكبيرة، إلا أن كارفور استطاع أن يجذب أنظار المستهلكين بسبب عروضه المتميزة الذي يقدمها لعملائه في نفس التوقيت من كل عام، وذلك في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد والتغيير المستمر في أسعار المنتجات والسلع الغذائية وإليكم عروض كارفور شهر رمضان 2024….

عروض كارفور شهر رمضان 2024 على الأجهزة الكهربائية

عرض على تلفزيون تورنيدو 32 بوصة 4799 جنيه مصري بدلاً من 5100 جنيه.

عرض على غسالة ال جي 8 كيلووات بسعر 26990 جنيه مصري بدلاً من 28000 جنيه.

عرض على غسالة أطباق بيكو 21689 جنيه مصري بدلاً من 22500 جنيه.

عرض على مكنسة تورنيدو 2499 جنيه مصري بدلاً من 24000 جنيه.

عروض كارفور على شنطة رمضان 2024

كما يقدم كارفور عروض على شنط رمضان والتي لاقت اعجاب عدد كبير من المستهلكين، لما فيها من أسعار متميزة يتنافس بها كارفور حتى يساهم في مساعدة الكثير من المواطنين لشراء ما يلزمهم من منتجات وسلع غذائية…