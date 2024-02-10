“تخفيضات ضرب نار” عروض كارفور شهر رمضان 2024 على السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية تصل إلى 35%
عروض كارفور شهر رمضان 2024
عروض كارفور شهر رمضان 2024،حيث يعد كارفور من أهم المتاجر العالمية والذي يسعى في هذا التوقيت من كل عام أن يقدم مجموعة من العروض المتميزة، خاصة وسط ارتفاع أسعار الكثير من السلع والأجهزة الالكترونية بسبب تغيير سعر الصرف وارتفاع سعر الدولار، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف سوياً على عروض كارفور شهر رمضان 2024 على المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية…..
عروض كارفور شهر رمضان 2024
على الرغم من كثرة المتاجر والمحلات التجارية الكبيرة، إلا أن كارفور استطاع أن يجذب أنظار المستهلكين بسبب عروضه المتميزة الذي يقدمها لعملائه في نفس التوقيت من كل عام، وذلك في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد والتغيير المستمر في أسعار المنتجات والسلع الغذائية وإليكم عروض كارفور شهر رمضان 2024….
عروض كارفور شهر رمضان 2024 على الأجهزة الكهربائية
- عرض على تلفزيون تورنيدو 32 بوصة 4799 جنيه مصري بدلاً من 5100 جنيه.
- عرض على غسالة ال جي 8 كيلووات بسعر 26990 جنيه مصري بدلاً من 28000 جنيه.
- عرض على غسالة أطباق بيكو 21689 جنيه مصري بدلاً من 22500 جنيه.
- عرض على مكنسة تورنيدو 2499 جنيه مصري بدلاً من 24000 جنيه.
عروض كارفور على شنطة رمضان 2024
كما يقدم كارفور عروض على شنط رمضان والتي لاقت اعجاب عدد كبير من المستهلكين، لما فيها من أسعار متميزة يتنافس بها كارفور حتى يساهم في مساعدة الكثير من المواطنين لشراء ما يلزمهم من منتجات وسلع غذائية…
- سعر عبوة سمن نباتي حجم 650 جرام 13 جنيه.
- 350 جرام حجم كيس لوبيا بسعر 5 جنيه.
- حجم كيس فول تدميس 500 جرام 15 جنيهاً.
- وزن برطمان صلصة طماطم 285 جرام بسعر 4 جنيهات.
- سعر كيس سكر وزن واحد كيلو جرام 8 جنيه.
- سعر زجاجة زيت قلي حجم 700 مللي 14 جنيه.
كيس مكرونة حجم 400 جرام بسعر 7 جنيهات.
- سعر كيس أرز وزن واحد كيلو جرام 9 جنيه.