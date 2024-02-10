اتنفرج مجاناً.. مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 11 فاتح القدس على قناة TRT التركية والفجر الجزائرية

مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 11، حقق صلاح الدين نجاح كبير وانتشار هائل يفوق كل التوقعات وفي وقت قياسي تصدر اسم المسلسل محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي وجوجل، ورقم واحد في المشاهدة على يوتيوب، أحداث مسلسل صلاح الدين الكثير من المواقع لصلاح الدين تجاه الدولة الأيوبي و الفتوحات والإنجازات التي حققها لتحرير القدس بعد 99 عاما من الاحتلال، حتى الآن يهاب الكثير شخصية صلاح الدين الأيوبي لأنه من عظماء التاريخ

فعل صلاح الدين ما لا يفعله حكام أخر، الكبير والصغير منذ عرض الحلقة الأولى من مسلسل صلاح الدين الأيوبي وهم يهتمون بمتابعة كل حلقة جديدة فور عرضها تشوقاً للأحداث ومعرفة المزيد من انجازات صلاح الدين رغم تعرضه للكثير من المكائد، اليوم ننشر لكم عبر التقرير التالي مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 11.

مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 11

لقى مسلسل صلاح الدين الأيوبي اهتمام كبير من محبي الدراما التركية والأعمال التاريخية، كما حقق أعلى نسب مشاهدة في فترة قصيرة، وأصبح لديه قاعدة جماهيرية كبيرة لأن المتابعين من مختلف دول العالم عربي وغربي، تدور قصة المسلسل حول الصراعات بين صلاح الدين مؤسس الدولة الأيوبي وبين البيزنطيين والصليبيين، ويحاول صلاح الدين أن يجعل للدول كيان ويسعى لطرد الصليبيين ويقف أمامها بكل شجاعة و يحالفه الكثير من جيشه لأنهم يعلمون أن الدولة في حماية طالما يحكمها صلاح الدين.

القنوات الناقلة مسلسل صلاح الدين الأيوبي

يعرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي مرة من كل أسبوع على قناة مختلفة، الحلقة الأصلية من العرض الأول يتم نقلها عبر الشاشة الرسمية TRT التركية يوم الإثنين في الساعة 7 مساءً، ويعرض المسلسل على قناة الفجر الجزائرية يوم الثلاثاء من كل أسبوع في تمام الساعة 10 مساءً مترجم باللغة العربية ويعرض يوم الثلاثاء على موقع قصة عشق الساعة 12 مساءً.

تردد قناة TRT التركية

التردد: 11042.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

استقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة الفجر الجزائرية