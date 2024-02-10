“حقيقة ولا شائعة“ تبكير مرتبات شهر مارس 2024 قبل شهر رمضان المبارك.. إليك الحقيقة

مع اقتراب الشهر المبارك شهر رمضان والذي من المقرر أنه سوف يأتي في بداية شهر مارس، وذلك ما يجعل عدد كبير من الموظفين يتساءلوا هل سوف يتم تبكير موعد المرتبات أم لا، وذلك من أجل التحضير للشهر المبارك وشراء المستلزمات الخاصة به، وذلك ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

تبكير مرتبات شهر مارس 2024

لا يوجد حتى الآن ما يثبت صحة ذلك الحديث، ووفقا لما صرحت عنه وزارة المالية أنه من المقرر أن يكون رمضان يوم 11 مارس 2024، وبناء على ذلك سوف يتم صرف المرتبات في الميعاد المخصص لها، والذي سوف يكون بداية من يوم الخميس الذي يوافق 21 مارس 2024 وتستمر حتى يوم الأربعاء 27 مارس 2024.

وفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أن من المقرر وجود زيادة في المرتبات لشهر مارس والتي تتراوح ما بين 1000 وحتى 1200 جنيه مصري، والزيادة سوف تكون على حسب المركز الوظيفي، كما أنه من المقرر أيضا أن يكون الحد الأدنى للأجور هو 6000 جنيه مصري وذلك بدلا من 4000 جنيه وذلك يخص الدرجة السادسة من الموظفين، ويجب العلم أن ذلك يتم وفق قرارات رئاسية.

سلم رواتب الموظفين لشهر مارس

من المقرر أن تكون الرواتب المتعلقة بشهر مارس 2024 كالتالي: