“حقيقة ولا شائعة“ تبكير مرتبات شهر مارس 2024 قبل شهر رمضان المبارك.. إليك الحقيقة
تبكير مرتبات شهر مارس 2024
مع اقتراب الشهر المبارك شهر رمضان والذي من المقرر أنه سوف يأتي في بداية شهر مارس، وذلك ما يجعل عدد كبير من الموظفين يتساءلوا هل سوف يتم تبكير موعد المرتبات أم لا، وذلك من أجل التحضير للشهر المبارك وشراء المستلزمات الخاصة به، وذلك ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.
تبكير مرتبات شهر مارس 2024
لا يوجد حتى الآن ما يثبت صحة ذلك الحديث، ووفقا لما صرحت عنه وزارة المالية أنه من المقرر أن يكون رمضان يوم 11 مارس 2024، وبناء على ذلك سوف يتم صرف المرتبات في الميعاد المخصص لها، والذي سوف يكون بداية من يوم الخميس الذي يوافق 21 مارس 2024 وتستمر حتى يوم الأربعاء 27 مارس 2024.
وفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أن من المقرر وجود زيادة في المرتبات لشهر مارس والتي تتراوح ما بين 1000 وحتى 1200 جنيه مصري، والزيادة سوف تكون على حسب المركز الوظيفي، كما أنه من المقرر أيضا أن يكون الحد الأدنى للأجور هو 6000 جنيه مصري وذلك بدلا من 4000 جنيه وذلك يخص الدرجة السادسة من الموظفين، ويجب العلم أن ذلك يتم وفق قرارات رئاسية.
سلم رواتب الموظفين لشهر مارس
من المقرر أن تكون الرواتب المتعلقة بشهر مارس 2024 كالتالي:
- الدرجات العليا وما يعادلها من المقرر أن يكون الراتب الخاص بهم هو 10200 جنيه مصري.
- بينما الدرجات الامتيازية سوف يكون الراتب الخاص بهم 12 ألف و مائتين جنيه مصري.
- المدير العام سوف يحصل على راتب يصل حتى 9200 جنيه.
- موظفي الدرجة الأولى سوف يكون راتبهم 8200 جنيه.
- بينما موظفي الدرجة الثانية 8000 جنيه.
- موظفي الدرجة الثالثة 7500 جنيه.
- بينما مرتب موظفي الدرجة الرابعة من المقرر أن يكون 7000 جنيه.
- موظفي الدرجة الخامسة راتبهم 6500 جنيه.
- العاملين في الدرجة السادسة سوف يكون راتبهم 6000 جنيه.