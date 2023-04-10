بدأ الكثير من عملاء خدمة الهاتف الأرضي والمشتركين في شركة المصرية للاتصالات، ابتداءً من شهر أبريل الحالي، في إجراء بحث حول قيمة فاتورة هاتفهم الأرضي لشهر أبريل من عام 2023، ستبدأ الشركة قريبًا في الإعلان عن قيمة فاتورة شهر أبريل، وستكون هذه المعلومات متاحة عبر موقع الإنترنت للشركة المصرية للاتصالات، سنوضح لكم رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل 2023 وقيمة غرامة التأخير عن سداد الفاتورة، تابعونا.

فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل 2023

تصدر شركة المصرية للاتصالات فواتير ربع سنوية لكل عملائها في جميع أنحاء الجمهورية، حيث تصدر الفواتير في شهور يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام، وتعطى الفرصة لجميع المشتركين لدفع قيمة الفاتورة خلال شهر كامل، إذا لم يتم تسديد الفاتورة، ستقوم الشركة بإيقاف خدمة الهاتف الثابت لمدة شهر على أن يتم تسديد المبلغ المستحق. وإذا لم يتم التسديد في هذه المدة، سيتم إيقاف خدمة الهاتف الثابت حتى يُسدَّد المبلغ كاملاً. ولن يستطيع المشترك الاستخدام من جديد حتى يخضع لإجراءات تسديد قيمة الفاتورة بشكل كامل، تتم إضافة رسوم على أي تأخير يقوم به المستخدم، ويتعدى إمكانية الدفع بالفاتورة من خلال طرق متعددة كالقيام بالدفع مباشرةً من خلال السنترال الذي ينتمي لبلدك أو باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية المثل Amman, Fawry، وغيرها.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل 2023 وقيمة غرامة التأخير عن سداد الفاتورة

ادخل إلى موقع شركة المصرية للاتصالات عبر الرابط هنا.

قم بالضغط على فواتير التليفون الأرضي.

قم بإدخال التليفون الأرضي.

قم بإدخال كود المحافظة التابع لها.

انقر على طلب الاستعلام وستتمكن من إظهار قيمة الفاتورة مباشرة.

أماكن دفع فاتورة التليفون الأرضي

عن طريق سنترالات المصرية للاتصالات.

خدمة مصاري.

أمان أو فوري.

ماكينات الصراف الآلي.

الموقع الخاص بالمصرية للاتصالات.

سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2023

أعلنت شركة المصرية للاتصالات عن توفير الراحة الكاملة لجميع عملائها، وذلك بتقديم خدمة سداد فواتير التليفون الأرضي من داخل منزِّلهم عبر الموقع الرسمي الخاص بالشركة، مع إدخال بياناتهم الشخصية، سوف يتم زيادة سرعة الإنترنت في جميع المحافظات المصرية في المستقبل القريب. وهذا أمر يستحق الذكر.

لفتت شركة المصرية للاتصالات إلى ضرورة سداد فواتير الهاتف من قبل جميع المواطنين في مصر، قبل تحميل الغرامة على المخالفين. كما أعلنت الشركة أيضًا أنه في حال توقف تحميل الحرارة، سيتم إغلاق خدمة الإنترنت المنزلية.