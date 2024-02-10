رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024 بالرقم القومي …. والشروط المطلوبة

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024،بعدما أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي،والذي يعد من أكثر الخدمات التي تقدمها الحكومة المصرية لعدد كبير من الأشخاص من ذوي الهمم حتى يتمكنوا من الإستفادة بالخدمات التي تقدمها وزارة الصحة وغيرها ، وأكدت وزارة التضامن الإجتماعي أنه يجب على المتقدمين للحصول على كارت الخدمات المتكاملة تقديم طلب لإجراء الكشف الطبي تحت إشراف المجالس الطبية المعتمدة من وزارة الصحة والسكان….

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024

حيث يمكن للمواطنين الراغبين في الحصول على كارت الخدمات المتكاملة الإستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي للإدارة العامة للمجاس الطبية المتخصصة على الإنترنت.

ثم ادخل على استعلام كارت الخدمات المتكاملة.

بعد ذلك ادخل الرقم القومي للمواطن المراد الاستعلام عنه.

تأكد من ادخال الـ 14 رقم صحيحة.

ثم اضغط على أيقونة “استعلام”.

سوف تظهر لك حالة الطلب .

ما هي الحالات المستحقة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة ؟

وكانت وزارة التضامن الإجتماعي أعلنت عن الحالات التي لها الحق في استخراج كارت الخدمات المتكاملة وهي:

الأشخاص المصابين بمرض شلل الأطفال .

االأشخاص المصابين بمرض ضمور العضلات أو القزامة.

الأشخاص المصابين بصغر أو كبر الرأس.

مرضى التوحد.

مرض الشلل الرباعي النصفي والسفلي.

مرضى فقد السمع.

مرضى الشلل الدماغي.

المصابين بأمراض الدم المزمنة .

المصابين بمرض اإضطراب فرط الحركو.

الأشخاص المصابين فقد البصر.



الأوراق المطلوبة للتقديم على كارت الخدمات المتكاملة