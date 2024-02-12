Here لينك الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالاسم فقط 2024 عبر نتيجة نت ومديرية التربية والتعليم

استخراج نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالاسم فقط من أهم الموضوعات التي يبحث عنها الطلاب وأولياء أمورهم، وذلك بمجرد انتهاء هذه الامتحانات والبدء في إجازة منتصف العام الدراسي، وقد بدأت اللجان في تصحيح الأوراق الامتحانية منذ نهاية الاختبارات ولهذا تم الإعلان عن نتائجهم، ولهذا يرغب كل طالب في الاطلاع على نتيجته بمجرد ظهورها ونوافيكم بجميع التفاصيل المتعلقة بهذا الشأن فيما يلي.

نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالاسم فقط 2024

أعلنت الوزارة بشكل رسمي عن ظهور نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الاول 2024 من خلال موقع رسمي وهو بوابة التعليم الأساسي وعدة مواقع أخرى رسمية، ويمكن لأي طالب يريد معرفة درجاته بمجرد أن يتبع هذه الخطوات البسيطة:

قم بزيارة الموقع الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم الخاص بالنتائج بوابة التعليم الأساسي.

كما يمكن الحصول على النتائج عبر موقع نتيجة نت.

سجل بيانات الطالب مثل رقم الجلوس واسمه.

اختر المرحلة الابتدائية التي يدرس بها الطالب.

أو انقر على أيقونة”نتيجة الشهادة الابتدائية”.

حدد “العام الدراسي 2023-2024.

وأخيرا اضغط على زر “عرض النتيجة”.

بعد مرور ثواني معدودة ستظهر النتيجة في كل المواد بالتفصيل.

رابط نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالاسم 2024

بإمكان جميع الطلاب الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الاول 2024 بكل سهولة عن طريق الاسم فقط وذلك من خلال الاتصال على الرقم الارضي 09000100 والادلاء بكافة البيانات المطلوبة بشكل دقيق وعندها يمكن الحصول على النتيجة في الحال، ومن الجدير بالذكر أن الإعلان عن النتائج قد تم في كل محافظات الجمهورية، وذلك بسبب انتهاء أعمال التصحيح والمراجعات في جميع اللجان الجمهورية وبعد اعتماد النتيجة تم رفعها على الموقع الالكتروني الرسمي حتى يتمكن الطلاب أولياء أمورهم معرفتها نتائجهم في جميع المواد بكل سهولة ويسر، ونتمنى النجاح والتوفيق لكل الطلاب والطالبات.