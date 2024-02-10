فلكيا.. استطلاع هلال شهر شعبان 1445-2024 حسب بيان دار الإفتاء اللهم أهله علينا باليمن والخير والبركات وبلغنا رمضان

استطلاع شهر شعبان 1445-2024 رائج الآن وضمن الكلمات البحث على جوجل منذ عدة أيام، يشتاق المسلمين جميعاً لشهر شعبان لأن يليه شهر رمضان الكريم الذي يأتي بعد شوق طويل ويهل على الأمة الإسلامية والعربية بخير كثير، ساعات قليلة تفصلنا عن معرفة موعد أول أيام شهر شعبان رسمياً، وهذا ما يجعل البحث يتزايد كل ثانية

كما يحرص الكثير من الأشخاص على الإكثار من الصيام وعمل الخير للحصول على الأجر والثواب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في رجب ويكثر من الصيام في شعبان وهذا ما يجعل الكثير من المسلمين يسيرون على خطى سيدنا محمد للتقرب من الله عز وجل ومن يصوم يوم في سبيل الله اعطى الله أضعاف الأجر والحسنات، تابعوا الفقرات التالية وسوف ننشر لكم موعد استطلاع هلال شهر شعبان 1445-2024

استطلاع هلال شهر شعبان 1445-2024

لن يتبقى على بدء استطلاع رؤية هلال غرة شهر شعبان للعام الجاري 2024، سوف تبدأ دار الإفتاء المصرية بتحري رؤية الهلال اليوم السبت الموافق 10 من فبراير 2024، وتبدأ عملية الاستطلاع مغرب السبت ويبقى الهلال في سماء القاهرة نحو 40 دقيقة بعد غروب الشمس، مما كشفت البحوث الفلكية أن الهلال يبقى في سماء الدول العربية الأخرى في السماء من مدة 30 دقيقة وحتى 50 دقيقة، وفلكياً أن غرة شهر شعبان يوم الأحد الموافق 11 من فبراير 2024، شهر شعبان هو شهر خير ترفع فيه الأعمال إلى الله إلا المشاحم الذي يحمل في قلب حقداً وغل لأحد والمشرك بالله، لذا عليكم التقرب من الله وتسليم أموركم إليه لعل الأعمال ترفع إلأى الله فيغفر لكم ما تقدم وما تأخر.

كم باقي على شهر رمضان 2024

هناك توقعات كثيرة فلكية تفيد بأن شهر شعبان هذا العام 2024 يكون عدته 29 يوم، وفي تلك الحالة يأتي شهر رمضان في 11 من مارس 2024 ويكمل عدته 30 يوم كاملاً فيارب اكتب لنا الخير كله وبلغنا رمضان إيماً واحتساباً واغفر لنا زنوبناً إنك على كل شئ قدر وفي الختام نتوجه بخالص التهنئة للأمة الإسلامية والعربية وكل عام وانتم بخير.