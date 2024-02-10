جهز محفظتك.. أسعار الياميش في مصر مع بدأ العد التنازلي لشهر رمضان الفضيل2024

أسعار الياميش من الموضوعات التي تشغل بال الأسر المصرية بشكل عام، وذلك لأن لدينا في الثقافة الشعبية المصرية عدد من العادات التي نحرص عليها خاصة في المناسبات الدينية، ومن أهمها رمضان، والذي تهتم فيه الأسر بإعداد المأكولات والمشروبات اللذيذة، وكذلك تحرص على تبادل الزيارات مع الأسرة وإقامة الولائم والعزائم، ولهذا تعد اسعار الياميس مهمة للغاية.

أسعار الياميش في مصر 2024

ارتفعت أسعار الكثير من السلع والمنتجات بشكل كبير في الفترة الماضية، وذلك نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم كله، وبالطبع كان لليميش نصيبًا في هذا الارتفاع، إليك أسعار ياميش رمضان:

التمر وهو أحد أهم مكونات الياميش ويتراوح سعره من أربعين إلى 150 جنيهًا. أما الفواكه المجففة فتجاوزت أسعارها حدود المعقول، فالزبيب بـ 80 جنيه إلى 250 جنيه حسب المصدر والنوع. التين من الفواكه المجففة المحببة لدى الكثيرين ويتراوح سعره ما بين 60 إلى 150 جنيهًا للربع كيلو. القراصيا أو البرقوق المجفف يبدأ من أربعين جنيهًا وحتى 120 جنيهًا للربع كيلو.

أما عن المشروبات الشهيرة في رمضان فشهدت أيضًا ارتفاع كبير، وأسعارها كالتالي:

لفة قمر الدين تبدأ من خمسين إلى مئة وعشرين جنيهًا.

أما الخروب فيبدأ من 55 جنيهًا إلى 150جنيهًا.

العرقسوس يتراوح ما بين 25 إلى 50 جنيهًا.

الكركدية يبدأ من 120 إلى 400 جنيه.

أسعار المكسرات قبل شهر رمضان

وشهدت أيضًا أسعار المكسرات ارتفاع غير مسبوق، وهذا ما سنلاحظه فيما يلي:

البندق بالقشر يتراوح من 300 إلى 550 جنيه.

البندق المقشر من 500 إلى 670 جنيه.

الكاجو يتراوح ما بين 600 إلى 800 جنيه.

اللوز يتراوح ما بين 400 إلى 560 جنيه.

الفستق يتراوح ما بين 700 إلى 820 جنيه.

عين الجمل يبدأ من 700 إلى 900 جنيه.

جديرًا بالذكر أن كافة الأسعار المذكورة سابقًا تم رصدها من خلال تتبع الأسعار في التطبيقات التابعة لمحال المواد الغذائية الكبرى في مصر.