“وزارة التربية العراقية” توضح رابط استعلام نتائج الثالث المتوسط والسادس الاعدادي والسادس الابتدائي دور أول 2024 العراق

أصبحت نتائج الطلاب في العراق من أهم المواضيع بحثًا في الوقت الحالي، حيث ينتظرها ملايين الطلاب والطالبات في مختلف المحافظات العراقية، حتى أنه الوزارة تبذل قصارى جهدها في الوقت الحالي نظرًا لأهميتها الكبرى داخل الدولة، فضلاً عن إمكانية الإطلاع عن جميع النتائج في العراق عبر الموقع الرسمي للوزارة، وكذلك موقع نتائجنا، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

استخراج نتائج الثالث المتوسط والسادس الاعدادي

أوضحت وزارة التربية العراقية، أن نتائج الطلاب في العراق تمر بعدة مراحل مختلفة من أهمها مرحلة التصحيح التي تشمل جميع الأورقة الإمتحانية للطلاب في كافة المراحل الدراسية سواء الثالث المتوسط والسادس الاعدادي والسادس الابتدائي، حتى أن المرحلة التي تبدأ بعدها تكون رصد الدرجات لجميع الطلاب على أن يتم مراجعة الدرجات أكثر من مرة بحيث يحصل كل طالب على ما يستحقه وفقًا لأداءه في الإمتحانات.

طريقة استعلام نتائج الثالث المتوسط والسادس الابتدائي

هناك بعض الخطوات الهامة التي يجب مراعاتها من اجل القيام بالإستعلام عن نتائج الثالث المتوسط والسادس الإعدادي والسادس الابتدائي، وفقًا لما يلي:-