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بعد الإعلان عن سؤال الحلقة الـ 19 أعرف كم مبلغ جائزة طائر السعيدة 2023
كم مبلغ جائزة طائر السعيدة من أكثر الأسئلة التي تتصدر عناوين التواصل الاجتماعي كما توجد العديد من الخطوات التي يمكن اتباعها من أجل استلام جائزة برنامج طائر السعيدة.
كم مبلغ جائزة طائر السعيدة
يوجد مبلغ خاص بالمسابقة اليومية لبرنامج طائر السعيدة التي يتم عرضه على قناة السعيدة وهذا المبلغ يمكن أن يتمثل في الآتي:
- يتم الإعلان عن أسماء الفائزون في مسابقة طائر السعيدة من خلال الصفحة الرسمية الخاصة بالبرنامج.
- سوف تحصل على جائزة مالية بعد الإجابة عن سؤال حلقة البرنامج ويمكن أن تصل سعر الجائزة إلى مليون ونصف.
- يتم تسليم الجائزة للفائز بواسطة مقدمة البرنامج مايا العبسي.
كيفية الحصول على جائزة طائر السعيدة
توجد العديد من الخطوات المختلفة التي يمكن اتباعها من أجل الحصول على جائزة برنامج طائر السعيدة وهذه الخطوات البسيطة يمكن أن تتمثل في الآتي:
- يمكن الحصول على جائزة طائر السعيدة من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بمسابقة طائر السعيدة.
- قم بإدخال الإجابة الخاصة بك في المكان المخصص لها ومن ثم يطلب منك إدخال الاسم الرباعي باللغة العربية ورقم الهاتف الجوال ورقم الهوية الوطنية في الأماكن المخصصة لها
- عند الانتهاء من إدخال كافة البيانات المطلوبة في الأماكن المخصصة لها نقوم بعد ذلك باختيار المحافظة ومن ثم نقوم بالضغط على كلمة اشتراك واستلام الهدية
- سوف يتم إرسال إيصال إلى رقم الهاتف الخاص بك عبر رسالة نصية بها كافة البيانات الخاصة بالمسابقة ومبلغ جائزة المسابقة.