“epedu.gov.iq“ خطوات استخراج نتائج الثالث متوسط 2024 بالعراق بالرقم الامتحاني

ازدادت محركات البحث في الساعات القليلة السابقة من قبل الطلاب وأولياء الأمور عن نتائج اختبارات الثالث المتوسط في العراق، يجب العلم أن تلك نتيجة الاختبارات التي تم إجراؤها في شهر يناير الماضي وأنهم الآن في العطلة لجميع المراحل الدراسية المختلفة، كما صرحت الجهات المسؤولة أن سوف يتم رفع النتيجة على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بهم فور اعتمادها، وذلك ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط

أكدت الجهات المسؤولة أنه سوف يتم الإعلان عن النتائج عقب الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات، وسوف يتم الاستعلام عنها من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا يجب زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية.

ثم بعد ذلك يجب الدخول على خانة الاستعلام عن النتائج.

يرجى إدخال المحافظة المقيم بها الطالب.

قم بكتابة اسم الطالب ورقم الجلوس الخاص به.

أخيرا بمجرد النقر على بحث سوف تظهر النتيجة بصيغة الـ pdf والتي يمكنك تحميلها بكل سهولة.

ما هي المواد التي يتم دراستها للصف الثالث المتوسط بالعراق؟

يجب العلم أن المواد موحدة في جميع المحافظات داخل دولة العراق بالنسبة للصف الثالث المتوسط، كما أنها تعتبر واحدة من المراحل الدراسية المهمة، وذلك لأنها تحدد المصير التعليمي لدى الطالب وتقرر ما الذي سوف يلتحق به الطلاب في المرحلة الثانوية، والمواد تكون كالتالي: