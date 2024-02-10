Down pdf ملفات نتائج الطلاب في العراق| لينك استخراج كشوفات نتائج الطلبة في محافظات العراق

أثارت نتائج الطلاب في دولة العراق جدلاً كبيرًا في الوقت الحالي، خاصة بعد ان اقترب عرض النتائج على الظهور، حيث إن وزارة التربية العراقية حريصة على أن يتم رفع النتائج التي تشمل مختلف المراحل الدراسية سواء الثالث المتوسط والسادس الاعدادي والسادس الابتدائي الدور الأول في كافة المحافظات، كما يمكن الإطلاع عن النتائج في السطور التالية.

ملفات نتائج الطلاب في العراق

أوضحت وزارة التربية العراقية، أن نتائج الطلاب في مختلف المحافظات وبكافة المراحل الدراسية يتم إصدارها في هيئة ملفات بحيث يقوم كل طالب وطالبة بالإستعلام عن النتيجة الخاصة بهم ومعرفة الدرجات التي تم الحصول عليها في كل مادة، حتى أن الوزارة تقوم مباشرة بفتح باب تقديم الإعتراضات التي تكون امام جميع الطلاب في العراق، من أجل تقديم طلبات اعتراضات للعمل على مراجعة المادة المتضرر منها وإظهارها بعد ذلك.

لينك استخراج كشوفات نتائج الطلبة

يمكن الإطلاع عن ملفات نتائج الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية التي تشمل الثالث المتوسط والسادس الابتدائي والسادس الإعدادي، وفقًا للخطوات التي تتمثل في الأتي:-