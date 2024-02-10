موعد بداية شهر رمضان 2024.. وأهم المسلسلات التي ستعرض خلال الشهر

الكل يرغب في معرفة موعد بداية شهر رمضان الفضيل، خاصة أنه تم استطلاع هلال شعبان، ويعد شهر رمضان من أكثر الشهور بركة في العام كله، وهو الشهر الذي يحرص فيه جميع المسلمون على التقرب من الله بالدعاء والصلاة والقرآن والكثير من العبادات الأخرى، ولشهر رمضان بهجة مختلفة وفرحة كبيرة تجعل الكبير والصغير ينتظرون هذا الشهر ويترقبون وصوله.

موعد بداية شهر رمضان

تم اليوم استطلاع هلال شهر شعبان للعام الهجري 1445، في تمام الواحدة صباحًا بتوقيت القاهرة، وتم الاستطلاع من قبل لجنة متخصصة في المعهد القومي للبحوث الفلكية، وبناء على هذا الاستطلاع تم التأكيد أن غدًا الأحد الحادي عشر من فبراير 2024 هو أول يوم من أيام شهر شعبان.

وبناء عليه سيكون موعد بداية شهر رمضان في الحادي عشر من مارس، ويستمر الشهر ثلاثين يومًا، أي أن أخر أيام شهر رمضان سيكون التاسع من أبريل 2024، وأول أيام عيد الفطر المبار 1 شوال 1445 سيكون 10 أبريل 2024.

مسلسلات رمضان 2024

الآن وبعد أن عرفنا موعد بداية شهر رمضان إليك قائمة طويلة من المسلسلات التي ينتظرها المشاهدين في مصر وفي كل الدول العربية، إليك أبرز المسلسلات المنتظرة في رمضان:

مسلسل بطولة الإطار الأحداث ورد حنان مطاوع ونضال الشافعي اجتماعي تتعرض البطلة للضغوط الاجتماعية وتتورط في عدد من قصص الحب عتبات البهجة يحيى الفخراني وسيد رجب اجتماعي يتناول علاقة الأجداد بالأحفاد بيت الرفاعي أمير كراره وميرنا جميل وأحمد رزق أكشن حول طبيب يدخل في عدد من المشاكل والصراعات العتاولة أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمره أكشن بدون سابق انذار باسم سمرة وعائشة بن أحمد اجتماعي / كوميدي حول زوجين ينتظرا طفلهم الأول والمشكلات التي تواجههم خالد نور وولده نور خالد شيكو وكريم محمود عبد العزيز كوميدي يتناول المشاكل التي تحدث بين الأزواج لانش بوكس غادة عادل وجميلة عوض كوميدي يتناول حياة السيدات ومشاكلهن اليومية المداح الجزء الرابع حمادة هلال وهبه مجدي تشويق وإثارة مغامرة جديدة لصابر المداح ضد السحر والشعوذة الحشاشين كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب تاريخي يتخذ طابع الحكاية امبراطورية ميم خالد النبوي وحلا شيحة بابا جه أكرم حسني ونسرين أمين كوميدي صيد العقارب غادة عبد الرازق ومحمد علاء ورياض الخولي فراولة نيلي كريم ومصطفى خاطر نعمة الأفوكاتو مي عمر وأحمد زاهر مسار إجباري أحمد داش وعصام عمر الكبير أوي الجزء الثامن أحمد مكي ومحمد سلام كوميدي مغامرة جديد للكبير وأسرته الكبيرة أشغال شقة هشام ماجد وأسماء جلال كوميدي

وبالطبع الكثير من المسلسلات والأعمال الأخرى المصرية والسورية والخليجية والتي ننتظرها في خلال شهر رمضان القادم.