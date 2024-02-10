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موعد بداية شهر رمضان 2024.. وأهم المسلسلات التي ستعرض خلال الشهر

Lamiaa Shaheenمنذ 9 دقائق
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موعد بداية شهر رمضان
موعد بداية شهر رمضان

الكل يرغب في معرفة موعد بداية شهر رمضان الفضيل، خاصة أنه تم استطلاع هلال شعبان، ويعد شهر رمضان من أكثر الشهور بركة في العام كله، وهو الشهر الذي يحرص فيه جميع المسلمون على التقرب من الله بالدعاء والصلاة والقرآن والكثير من العبادات الأخرى، ولشهر رمضان بهجة مختلفة وفرحة كبيرة تجعل الكبير والصغير ينتظرون هذا الشهر ويترقبون وصوله.

موعد بداية شهر رمضان

تم اليوم استطلاع هلال شهر شعبان للعام الهجري 1445، في تمام الواحدة صباحًا بتوقيت القاهرة، وتم الاستطلاع من قبل لجنة متخصصة في المعهد القومي للبحوث الفلكية، وبناء على هذا الاستطلاع تم التأكيد أن غدًا الأحد الحادي عشر من فبراير 2024 هو أول يوم من أيام شهر شعبان.

وبناء عليه سيكون موعد بداية شهر رمضان في الحادي عشر من مارس، ويستمر الشهر ثلاثين يومًا، أي أن أخر أيام شهر رمضان سيكون التاسع من أبريل 2024، وأول أيام عيد الفطر المبار 1 شوال 1445 سيكون 10 أبريل 2024.

مسلسلات رمضان 2024

الآن وبعد أن عرفنا موعد بداية شهر رمضان إليك قائمة طويلة من المسلسلات التي ينتظرها المشاهدين في مصر وفي كل الدول العربية، إليك أبرز المسلسلات المنتظرة في رمضان:

مسلسلبطولةالإطارالأحداث
وردحنان مطاوع ونضال الشافعياجتماعيتتعرض البطلة للضغوط الاجتماعية وتتورط في عدد من قصص الحب
عتبات البهجةيحيى الفخراني وسيد رجباجتماعييتناول علاقة الأجداد بالأحفاد
بيت الرفاعيأمير كراره وميرنا جميل وأحمد رزقأكشنحول طبيب يدخل في عدد من المشاكل والصراعات
العتاولةأحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرهأكشن
بدون سابق انذارباسم سمرة وعائشة بن أحمداجتماعي / كوميديحول زوجين ينتظرا طفلهم الأول والمشكلات التي تواجههم
خالد نور وولده نور خالدشيكو وكريم محمود عبد العزيزكوميدييتناول المشاكل التي تحدث بين الأزواج
لانش بوكسغادة عادل وجميلة عوضكوميدييتناول حياة السيدات ومشاكلهن اليومية
المداح الجزء الرابعحمادة هلال وهبه مجديتشويق وإثارةمغامرة جديدة لصابر المداح ضد السحر والشعوذة
الحشاشينكريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهابتاريخييتخذ طابع الحكاية
امبراطورية ميمخالد النبوي وحلا شيحة
بابا جهأكرم حسني ونسرين أمينكوميدي
صيد العقاربغادة عبد الرازق ومحمد علاء ورياض الخولي
فراولةنيلي كريم ومصطفى خاطر
نعمة الأفوكاتومي عمر وأحمد زاهر
مسار إجباريأحمد داش وعصام عمر
الكبير أوي الجزء الثامنأحمد مكي ومحمد سلامكوميديمغامرة جديد للكبير وأسرته الكبيرة
أشغال شقةهشام ماجد وأسماء جلالكوميدي

وبالطبع الكثير من المسلسلات والأعمال الأخرى المصرية والسورية والخليجية والتي ننتظرها في خلال شهر رمضان القادم.

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Lamiaa Shaheenمنذ 9 دقائق
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