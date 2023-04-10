تردد قناة اون تايم سبورت 2023 ON Time Sport مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر

تُعَدُّ قناة أون تايم سبورت من أشهر وأهم القنوات الرياضية في مصر والوطن العربي، حيث تحرص على نقل جميع مباريات الأندية المصرية بمختلف الرياضات والبطولات التي تتم على الأراضي المصرية. بالإضافة إلى ذلك، تبثُّ القناة أهم مباريات دوري المصري والمباريات الدولية لأبرز الأندية العالمية. ولمزيد من الراحة، تتوفر قناة أون تايم سبورت عبر جميع الأقمار الصناعية الرئيسية، مما يجعلها المكان المناسب لمحبي الرياضة واسعي البحث عن أفضل عروض البث الرياضي العالمي.

قناة أون تايم سبورت ON Time Sport

تأهل النادي الأهلي للدور النهائي من بطولة كأس مصر بعد فوزه على نادي سموحة 3/1. وتمكن فريق بيراميدز من التأهل لنفس المرحلة بعد التغلب في ضربات الترجيح على الزمالك المصري، بعد انتهاء الوقت الأساسي والإضافي بالتعادل 1-1، أعلنت قناة أون تايم سبورت عن تقديم المباريات على مدار 24 ساعة دون توقف أو انقطاع في خدماتها.

تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2023 ON Time Sport لمشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر

تردد قناة أون تايم سبورت 1

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

الاستقطاب رأسي.

التردد 11861.

القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة أون تايم سبورت 2

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

الاستقطاب رأسي.

التردد 10853.

القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة أون تايم سبورت 3

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

الاستقطاب أفقي.

التردد 12303.

القمر الصناعي نايل سات.

تشكيلة الأهلي أمام بيراميدز اليوم

خط الهجوم: كهربا.

خط الوسط: بيرسي تاو، حسين الشحات، عمرو السولية، حمدي فتحي، مروان عطية.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، علي معلول

حراسة المرمى: محمد الشناوي

تشكيلة بيراميدز أمام الأهلي اليوم