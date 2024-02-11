يا أطفال لولو عايزة ماما..تردد قناة وناسة Wanasah TV لمشاهدة أفضل الأغاني والأناشيد للأطفال

يتردد أسم قناة وناسة للأطفال بكثرة في الآونة الأخيرة وذلك بعد أن حققت هذه القناة شهرة كبيرة في عالم قنوات الأطفال الفضائية، كما أصبحت هذه القناة من أهم وأفضل القنوات التي تبث محتوى خاص بالأطفال الصغار بعد أن نالت رضا وثقة الأهل في كل ما تعرضه من برامج وأغاني مسلية وترفيهية، كما احتلت قلوب الأطفال الصغار الذين أصبحوا يتابعون محتواها بكل محبة وشغف، وأكثر ما جعل قناة وناسة مميزة بين قنوات الأطفال الأخرى هو استمرارها في تقديم معلومات مفيدة جدًا للأطفال في مختلف الفئات العمرية وذلك من خلال أناشيدها الترفيهية وأغانيها ذات الكلمات الرائعة والألحان الجميلة، وسوف نخصص هذا المقال للحديث بشكل مفصل عن قناة وناسة وعن بيانات ترددها عبر الأقمار الصناعية عرب سات ونايل سات.

معلومات تردد قناة وناسة للأطفال عبر الأقمار الصناعية

يبحث الأهل باستمرار عن قنوات تقدم محتوى مميز للأطفال الصغار يفيد في زيادة معلوماتهم ومهاراتهم بطريقة ترفيهية ومسلية، وتعد قناة وناسة الخيار الأفضل لتعليم الأطفال وتسليتهم في الوقت ذاته، وهذا ما جعل عمليات البحث للوصول إلى بيانات تردد قناة وناسة عبر الأقمار الصناعية تتزايد بشكل كبير، فإذا كنتِ من الأمهات اللواتي يرغبن في أن يقضي أطفالهن أوقاتًا تعليمية وتربوية وترفيهية أيضًا، فيجب عليكِ أن تقومي بتثبيت قناة وناسة والتي سنذكر ترددها في السطور الآتية:

معلومات تردد قناة وناسة للأطفال على القمر النايل سات

تردد قناة وناسة : 11470.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي للقناة : قمر نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو: 5/6.

الجودة: SD.

بالنسبة لمعلومات تردد قناة وناسة للأطفال على العرب سات