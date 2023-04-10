سعر الذهب في سوريا
سعر الذهب في سوريا
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مع الارتفاع المستمر .. أعرف سعر الذهب في سوريا 2023

جهاد حسينمنذ 12 ساعة
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سعر الذهب في سوريا اليوم الإثنين الموافق 10 من شهر إبريل شهد انخفاض بسيط في سعره عن الأيام القليلة الماضية كما شهد كيلو الذهب انخفاض بسيط أيضا في سعره اليوم في سوريا.

سعر الذهب في سوريا

وصل سعر جرام الذهب اليوم في سوريا إلى الآتي:

  • انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في سوريا إلى أن وصل سعره اليوم الإثنين الموافق 10 من شهر إبريل إلى 162,272 ليرة سورية.
  • كما وصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 22 في سوريا إلى 148,751 ليرة سورية.
  • بلغ سعر جرام الذهب اليوم في سوريا عيار 21 إلى 141,991 ليرة سورية وهذا العيار هو الأكثر طلبا في سوريا.
  • انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا اليوم إلى أن وصل سعره حوالي 121,706 ليرة سورية.
  • انخفض سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في سوريا ووصل سعره إلى 94,659 ليرة سورية.
  • سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في سوريا وصل إلى 81,136 ليرة سورية.

سعر أوقية الذهب اليوم في سوريا

وصل سعر أوقية الذهب اليوم في سوريا إلى الآتي:

  • انخفضت سعر الاونصة الذهبية اليوم الإثنين الموافق 10 من شهر إبريل إلى أن وصل سعرها إلى 5,046,661 ليرة سورية
  • انخفض سعر الجنية الذهب اليوم عن الأيام السابقة إلى أن وصل سعره إلى 1,153,932 ليرة سورية.
  • انخفض سعر كيلو الذهب اليوم في سوريا عن الأسابيع الماضية إلى أن وصل سعره إلى 162,272,046 ليرة سورية.

وبالتالي قد يكون عن طريق المقال، تمكنت من معرفة الحصول على سعر الذهب في سوريا وفقًا لتاريخ اليوم الموافق 10 من ابريل 2023 الموافق يوم الأثنين.

جهاد حسينمنذ 12 ساعة
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