“بضغطة واحدة” استقبل تردد قناة الفجر الجزائرية 2024.. واستمتع بأقوى المسلسلات التركية حصرياً

يتساءل عشاق المسلسلات الدرامية عن تردد قناة الفجر الجزائرية، وذلك لأن القناة تعتبر واحدة من المحطات الرئيسية التي تعرض باقة من أفضل المسلسلات التركية التي حصدت على إعجاب الكثير من المشاهدين بالوطن العربي، كما أن القناة تقوم بعرض مجموعة مختلفة من الأعمال الدرامية ومنها مسلسل “صلاح الدين الأيوبي، قيامة عثمان”، والجدير بالذكر أن القناة تقوم بعرض البرامج الإخبارية بجانب المسلسلات الدرامية، لمزيد من التفاصيل عن التردد تابعوا سطورنا القادمة.

تردد قناة الفجر الجزائرية علي النايل سات

نظراً لكثرة البحث عن تردد قناة الفجر الجزائرية، سوف نقوم بتوضيح تفاصيل بيانات التردد طبقا لاختلاف الأقمار الصناعية، والتي تتمثل في الآتي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12034.

معدل الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة الفجر على عرب سات

تردد القناة: 11034.

معدل الترميز: 5000.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الاستقطاب: عمودي.

ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية على جهاز الرسيفر

يمكنك ضبط تردد القناة على جهاز الرسيفر من خلال اتباع الخطوات الآتية:

من جهاز التحكم عن بعد، قم بالضغط على زر الإعدادات أو Menu.

ومن ثم قم باختيار أيقونة التثبيت اليدوي.

بعد ذلك قم بإدخال بيانات التردد التي قمنا بعرضها بالأعلى” تردد القناة، معدل الترميز، معدل الاستقطاب”.

ثم اضغط على أيقونة البحث، ليتم البحث عن القناة.

بعد تحميل القناة على جهاز الرسيفر، اضغط على زر “تثبيت القناة”.

الآن يمكنك الاستمتاع بمشاهدة القناة على جهاز التلفاز الخاص بك.

مزايا قناة الفجر الجزائرية 2024