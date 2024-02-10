“رسمياً” حركة تنقلات وزارة التربية والتعليم 2024 جميع المحافظات ….تعرف على التفاصيل

حركة تنقلات وزارة التربية والتعليم 2024، بعد قرار الدكتور”رضا حجازي” الذي يشغل منصب وزير التربية والتعليم بترحيل 10 من القيادات التعليمية بمحافظات الشرقية، والبحيرة، والغربية، ودمياط، والفيوم ، وكان أبرز القرارات هو تولي الدكتورة “هالة عبد السلام” منصب وكيل وزارة التربية والتعليم إلى مدير للإدارة المركزية للتعليم العام في ديوان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

حركة تنقلات وزارة التربية والتعليم 2024

وكان مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم أكد أنه من المقرر أن تعلن الوزارة عن عدد من التجديدات والتي سوف تشمل تغيير عدد من القيادات التعليمية في شتى المحافظات، وأكد المصدر إلى أن الوزارة تسعى لتعيين عدد من القيادات الشابة ممن لديهم الكفاءة الإدارية والخبرة التعليميةـ هذا بجانب إلى ترقية عدد من مديري المديريات للهمل داخل ديوان عام وزارة التربية والتعليم.

وكانت وزارة التربية والتعليم كشفت عن وثيقة رسمية بالتغييرات الأخيرة، في عدد من الإدارات التعليمية ومنها: تولي الدكتور”يوسف فؤاد” منصب مدير التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، وتعيين الدكتور”ناصر حسن مديراً للتربية والتعليم بالغربية، وتعيين”صبري محمد الدسوقي” وكيل مديرية التربية والتعليم بالغربية، وتعيين “صفوت جارح عبد العظيم” وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنيا.

وزارة التربية والتعليم تعلن عن حركة تنقلات في جميع المحافظات

كما شملت حركة تنقلات وزارة التربية والتعليم الخاصة بالهيئات التعليمية تولى “حمد السيد إسماعيل” منصب وكيل هيئة التربية والتعليم بالفيوم، وتعيين “سمية كامل” في منصب الوكيل للهيئة التعليمية بمحافظة الجيزة، وتعيين “محمود زكريا فولي” في منصب مدير لهيئة التربية والتعليم بمحافظكة السويسـ كما تم تعيين أأحمد علي محمود” وكيلاً لوزارة التربية والتعليم بمحافظة السويس، وتعيين”ياسر محمود محمد” وكيلاً لهيئة التربية التعليم بمحافظة بورسعيد.