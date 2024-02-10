ŇÔŴ يلا شوت مشاهدة مباراة الأردن وقطر بث مباشر نهائي أبطال أسيا(0-1)|  LIVE بث مباشر مباراة قطر ضد الأردن كورة ستار اليوم  10-2-2024

بث مباشر مباراة الأردن وقطر ، مباراة الأردن وقطر بث مباشر يلا شوت yalla shoot now live، شاهد بث مباشر مباراة الأردن وقطر يلا شوت اليوم yalla shoot today، اليوم السبت 10 فبراير 2024 فى نهائى دورى ابطال اسيا 2024، حيث نجح لأول مرة للوصول للنهائي منتخب الأردن بعد فوزه على منتخب بنتيجة هدفين دون مقابل ، أما منتخب قطر تأهل للنهائي بعد أن فاز على منتخب إيران بنتيجة 3 – 2 ، كورة لايف مباراة الأردن وقطر بث مباشر اليوم بدون تقطيع yalaa Live يوفرها لكم البديل عبر السطور التالية.

بث مباشر مباراة الأردن وقطر

سيقام اللقاء بين قطر وإيران في الخامسة مساءً يوم الأربعاء وفقًا لتوقيت القاهرة على ملعب الثمامة.

يلاشوت مباراة قطر والأردن الآن…تأهل منتخب قطر للدور نصف النهائي للمرة الثانية على التوالي بعد النسخة السابقة في عام 2019 التي فاز فيها، بعد تغلبه على منتخب أوزبكستان بركلات الترجيح بنتيجة 3-2.

كورة لايف مباراة قطر والأردن

بث مباشر مباراة الأردن وقطر نهائي كأس آسيا 2024 على العديد من القنوات العربية والعالمية.

beIN ASIAN CUP 1 مع المعلق عصام الشوالي.

مع المعلق مناف الحميداوي، تأتي القناة العراقية الرابعة.

الكأس الثاني “إكسترا” يتم بثه مع التعليق الصوتي للمعلقين خالد البلوشي ومنتصر الأزهري.

تعد أبوظبي الرياضية آسيا 1 قناة تلفزيونية تعرض الأحداث الرياضية في قارة آسيا، والمعلق حازم عبد السلام يقوم بالتعليق على المباريات.

تضم قنوات SSC Sport فريقًا من المعلقين البارزين فهد العتيبي وحاتم بطيشة.

يلا شوت مباراة قطر والأردن في نهائي كأس آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اختيار الحكم الصيني ما نينج لتحكيم المباراة النهائية لكأس آسيا 2023 بين المنتخب القطري والمنتخب الأردني.

حكم مباراة قطر والأردن …خاض ما نينج ثلاث مباريات في البطولة حتى الآن، بدأت بمواجهتي كوريا الجنوبية والبحرين في دور المجموعات، ثم واصلت بمباراتين مهمتين في ثمن النهائي وربع النهائي للمنتخب القطري مع فلسطين والمنتخب الإيراني مع كوريا الجنوبية.

ترددات القنوات الناقلة لمباراة الأردن وقطر

القناة التردد الاستقطاب FEC beIN ASIAN CUP 1 11919 أفقي 27500 القناة العراقية الرابعة 12054 أفقي 27500 الكأس اكسترا 2 12015 أفقي 27500 أبوظبي الرياضية آسيا 1 12130 أفقي 27500 SSC Sport 1 HD 12392 أفقي 27500 SSC Sport 2 HD 12380 أفقي 27500

تشكيل منتخب الأردن لمواجهة قطر في نهائي كأس آسيا

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى.

خط الدفاع: عبد الله نصيب – يزن العرب – براء مرعي – إحسان حداد.

خط الوسط: نزار الرشدان – نور الروابدة – محمد أبو حشيش.

خط الهجوم: موسى التعمري – محمود مرضي – يزن النعيمات.

نتيجة مباراة الأردن وقطر

ركلة ترجيحية لمنتخب قطر في الدقيقة 22 من زمن الشوط الأول تسكن في شباك يزيد أبو ليلي ويسجل المنتخب القطري أول أهداف مباراة الأردن وقطر نهائي كأس أسيا.