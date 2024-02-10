takaful.naf.gov.jo رابط التسجيل في دعم المكرمة الملكية 100 دينار 2024 في الأردن …..والشروط اللازمة

رابط التسجيل في دعم المكرمة الملكية، بعدما أعلنت المملكة الأردنية عن دعم المكرمة الملكية والتي تعد من أهم المساعدات التي تقدمها الحكومة الأردنية لعدد كبير من المواطنين الأردنيين الغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، ليتمكنوا من شراء ما يلزمهم من طعام وشراب ، وأعلنت الحكومة الأردنية عن عدد من الشروط التي يجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على المكرمة الملكية، والتس سوف نتعرف عليها من خلال السطور التالية …..

رابط التسجيل في دعم المكرمة الملكية 1445

وأعلنت الحكومة الأردنية عن تخصيص رابط الكتروني للتسجيل في المكرمة الملكية وذلك تيسيراً على عدد من المواطنين وتجنب الإزدحام داخل المكاتب والهيئات الحكومية، والحد من انتشار الأمراض والأوبئة….

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التنمية الإجتماعية بالأردن على الإنترنت.

يجب ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالمواطن .

ثم اضغط على خانة المكرمة الملكية 100 دينار.

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

يجب رفع الأوراق والمستندات المطلوبة.

ثم اضغط على أيقونة “تسجيل” .

سوف يتم دراسة الطلب وفي حالة الموافقة عليه سوف يتم التواصل على رقم الهاتف المسجل في الطلب.

شروط الحصول على المكرمة الملكية 1445

وأعلنت الحكومة الأردنية عن عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر في الأشخاص الراغبين في الحصول على المكرمة الملكية وهي: