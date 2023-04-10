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اعرف تفاصيل ضحية رامز نيفر اند الحلقة ال 19 اليوم بعد أنهيار الضحية من البكاء 2023
ضحية رامز نيفر اند الحلقة ال19 من أكثر العناوين بحثًا على مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة من هو الضيف وقد تم عرض هذه الحلقة أمس اليوم على قناة أم بي سي.
ضحية رامز نيفر اند الحلقة ال 19
يتساءل الكثير من الأشخاص عن من هو ضيف حلقة رامز نيفر اند الحلقة التاسعة عشر والإجابة عن هذا السؤال تكون كالآتي:
- ضحية رامز نيفر اند على قناة أم بي سي مصر الحلقة الثمانية عشر كانت الفنانة ميلا الزهراني.
- تضمن مقلب الفنانة ميلا الزهراني دعوتها إلى المطعم الطائر وأثناء تواجد الفنانة يتم ارتفاع هذا المطعم إلى أعلى.
- يتم إيهام الفنانة ميلا الزهراني بأنه حدث عطلا في الآلة التي تقوم برفع المطعم وبعدها يصاب الضيف بحالة من الخوف والتوتر الشديد وخاصة عند اهتزاز هذا المطعم الطائر.
موعد عرض برنامج رامز نيفر اند
توجد مواعيد خاصة بعرض حلقة برنامج رامز نيفر اند على قناة أم بي سي وام بي سي العاب وهذه المواعيد المحددة هي:
- يتم عرض برنامج رامز نيفر اند يوميًا بعد الفطار مباشرة على قناة أم بي سي في تمام الساعة السادسة وعشرة مساء بتوقيت مصر.
- يتم عرض إعادة برنامج رامز نيفر اند على قناة أم بي سي في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل.
- كما يتم عرض هذا البرنامج على قناة أم بي سي مصر العراق في تمام الساعة العاشرة والربع مساء بتوقيت مصر.
- إعادة البرنامج على قناة أم بي سي العراق تكون في الساعة الرابعة صباحا.