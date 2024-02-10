جهز جيوبك للزيادة .. موعد زيادة معاشات” تكافل وكرامة ” القادمة لأكثر من 22 مليون مواطن + خبر زي السكر للشباب والمطلقة والأرملة

زاد البحث في الفترة الماضية من قبل الكثير من المواطنين لمعرفة حقيقة زيادة معاشات تكافل وكرامة 2024، حيث تم الإعلان عنها في يوم الأربعاء الموافق 7 فبراير 2024، وتم الإعلان عن تخصيص 5.5 مليار جنيه مصري لتغطية الزيادة المقررة على معاش تكافل وكرامة، حيث تم التنبيه على أنها قد تصل لحوالي 55%، وسوف يتم العمل على ذلك بداية من شهر مارس القادم 2024، وسوف نعرض لكم في هذا المقال كل ما يخص هذا الموضوع.

حقيقة زيادة معاشات تكافل وكرامة 2024

بخصوص حقيقة زيادة معاشات تكافل وكرامة تم الإعلان من خلال العمل على زيادة معاشات تكافل وكرامة 2024 بنسبة تصل إلى 15%، ومن المتوقع أن تكون كالتالي:

من كان يحصل على مبلغ 450 جنيه سوف يحصل على 517.5 جنيه مصري.

من كان يحصل على مبلغ 480 جنيه مصري سوف يحصل على 552 جنيه مصري.

من كان يحصل على مبلغ 500 جنيه سوف يحصل على 575 جنيه مصري.

من كان يحصل على مبلغ 550 جنيه سوف يحصل على 632.5 جنيه مصري.

من كان يحصل على مبلغ 580 جنيه سوف يحصل على 667 جنيه مصري.

من كان يحصل على مبلغ 620 جنيه سوف يحصل على 713 جنيه مصري.

من كان يحصل على مبلغ 650 جنيه سوف يحصل على 747.5 جنيه مصري.

من كان يحصل على مبلغ 680 جنيه سوف يحصل على 782 جنيه مصري.

من كان يحصل على مبلغ 700 جنيه سوف يحصل على 805 جنيه مصري.

من كان يحصل على مبلغ 740 جنيه سوف يحصل على 851 جنيه مصري.

من كان يحصل على مبلغ 770 جنيه سوف يحصل على 885.5 جنيه مصري.

من كان يحصل على مبلغ 800 جنيه سوف يحصل على 920 جنيه مصري.

الفئات المستفيدة من معاش تكافل وكرامة

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالإعلان عن مجموعة الفئات المستحقة للحصول على تكافل وكرامة 2024 والفئات كالتالي: