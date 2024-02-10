أهداف مباراة قطر والأردن اليوم | ملخص نهائي كأس آسيا قطر vs الأردن | بالفيديو أكرام عفيف هارتك المباراة وهداف البطولة

أهداف مباراة قطر والأردن اليوم نهائي كأس آسيا…. ملخص مباراة قطر والأردن اليوم….. نتيجة مباراة قطر والأردن اليوم… على ملعب لوسيل أقيمت مباراة تاريخية حاسمة لا تقبل القسمة على أثنين، جمعت بين منتخبي عربيين هما منتخب الأردن ومنتخب قطر في نهائي كأس آسيا 2024.

مباراة قطر والأردن

على ملعب لوسيل في قطر، حل اليوم المنتخب الأردني ضيفاً ثقيلاً على نظيره القطري في لقاء جمع بينها لتحديد بطل آسيا 2024، وذلك في إطار ماتش نهائي كأس آسيا 2024.

تأهل المنتخب القطري للنهائي عقب فوز على منتخب إيران بنتيجة 3-2

وعلى الجانب الآخر:

تأهل المنتخب الأردني للدور النهائي لمقابلة نظيره القطري عقب فوزه على منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 2-0.

نتيجة مباراة قطر والأردن نهائي كأس آسيا اليوم 10-2-2024

انتهى الشوط الأول من مباراة نهائي كأس آسيا بين قطر والأردن بهدف نظيف دون رد لصالح المنتخب القطري، سجل في الدقيقة 22 من عمر اللقاء من خلال ركلة ترجيحية ناجحة سددها اللاعب أكرام عفيف.

هدف منتخب قطر الأول

وكاد المنتخب العنبي أن يسجل هدف ثاني للمنتخب القطري

هدف منتخب الأردن

في مستهل الشوط الثاني من مباراة قطر أمام الأردن تحديداً في الدقيقة 66 نجح اللاعب يزن العماد من تغير نتيجة اللقاء بتسديد ضربة قوية تسكن في شباك مشعل برشم لتصبح نتيجة مباراة الأردن وقطر 1-1 .

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 جنوووووووووووووون، الأردن يسجل التعادل منتخب الأردن يسجل هدف التعادل ضد قطر يزن النعيمات يسجل هدف تاريخي 🇯🇴 الأردن 1-1 قطر 🇶🇦

pic.twitter.com/SHRL1eoyOZ — عمرو (@bt3) February 10, 2024

أهداف مباراة قطر والأردن

سجل اللاعب اكرم عفيف الهدف الثاني للمنتخب القطري من خلال ركلة جزاء

مباراة قطر ضد الأردن

انطلقت مباراة قطر والأردن اليوم السبت في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 6:00 مساء بتوقيت السعودية وقطر والأردن.

وقد جاء تشكيل المنتخبين كما يلي:

تشكيل منتخب قطر أمام الأردن اليوم

حراسة المرمى: مشعل برشم

الدفاع: طارق سلمان، لوكاس مينديز، إسماعيل علي

الوسط: عبد الرازق يوسف، جاسم جابر، أحمد فتحي، حسن الهيدوس، عبد الوهاب

الهجوم: المعز علي، أكرم عفيف

تشكيل منتخب الأردن أمام قطر اليوم