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حالًا اعرف .. شروط التسجيل في معاش تكافل وكرامة وكيفية الاستفادة منه 2024
يقوم عدد هائل من المواطنين بالبحث عن الشروط التي من اللازم أن تكون متوفرة في الشخص الذي يريد أن يحصل على معاش تكافل وكرامة كذلك أنه يتم البحث عن جميع الأوراق التي من اللازم إحضارها أيضا لتلقي هذا المعاش، ومن الجدير بالذكر ان هذا المعاش يكون مساندة من جانب الحكومة في مصر للأشخاص الفقراء الذين يكون دخلهم الشهري محدود وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم الشروط اللازمة للحصول على هذا المعاش وأيضا الطريقة الخاصة بالتسجيل للاستفادة منه.
شروط التسجيل في معاش تكافل وكرامة
قد بينت الحكومة المصرية تلك الشروط التي من المفترض ان يتم توفرها في المواطنين الراغبون في الاستفادة من معاش تكافل وكرامه وفيما يلي أبرز هذه الشروط:
- لابد من أن يكون الشخص جنسيته مصرية.
- كذلك أنه لابد من أن يكون الشخص من ضمن الاسرة الفقيرة التي يكون دخلها الشهري محدود.
- هذا بجانب أنه لابد من أن يكون الشخص ليس باستطاعته ان يقوم بشراء السلع الأساسية.
كذلك أنه لابد من أن يكون الراتب الخاص بالمواطن اقل من 2000 جنيه شهريا.
هذا بجانب انه لابد من ألا يكون المواطن مؤمن عليه.
كيفية التسجيل في معاش تكافل وكرامة
هناك سلسلة من الخطوات اللازمة لكي يتم التسجيل لتلقي معاش تكافل وكرامه من ضمنها ما يلي:
- لابد من تسجيل الدخول على الموقع الرسمي الالكتروني الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي من هنا.
- بعد ذلك لابد من النقر على زر الاستعلام معاش تكافل وكرامة.
- بعدها لابد من كتابه البيانات اللازمة للاستعلام من حيث الرقم القومي بشكل صحيح وغيره من البيانات الأخرى اللازمة.
- في النهاية يتم النقر على زر استعلام.