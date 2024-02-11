اطلع الآن .. قوائم أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

في الحقيقة جهود الحكومة في دولة العراق تكمن في مساعدة جميع الأشخاص الذين يكون دخلهم الشهري محدود وقد تم تخصيص الرعاية الاجتماعية لهم فمن الجدير بالذكر أنه يرغب في الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية عدد هائل من المواطنين فمن المعروف ان هذا البرنامج من ضمن برامج العراق التي يتم توفيرها للأسر الفقيرة التي تحتاج للدعم، وفيما يلي سوف نرفق لكم الرابط الخاص بالاستعلام عن الأسماء التي تم شمولها لتحصل على هذا الدعم من الرعاية الاجتماعية العراقية.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

قامت الهيئة الخاصة بالحماية الاجتماعية العراقية بطرح رابط خاص بالاستعلام عن تلك الأسماء التي تم شمولها في برنامج الرعاية الاجتماعية للتيسير على جميع الأشخاص، ومن الجدير بالذكر انه يتم الاستعلام عن طريق الانتقال الى الموقع الرسمي الخاص بمنصة مظلتي من هنا، أو عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة وكتابة البيانات المرادة من حيث رمز التحقق وأيضا رقم الوجبة وغيرهم من التفاصيل الأخرى ومن ثم الضغط على زر بحث وسوف يتم ظهور النتيجة الخاصة بالرعاية الاجتماعية العراقية بكل سهوله ويسر.

ماذا افعل لو رفض طلب الحصول على الرعاية الاجتماعية

في الحقيقة لأنه عندما يتم رفض الطلب الخاص بك في الاستفادة من هذا الراتب الخاص برعاية الاجتماعية العراقية فمن الممكن لك ان تقوم بتقديم طلب اعتراض على رفض الطلب الخاص بك بكل سهوله ومن الجدير بالذكر انه يقدم هذا الطلب في حوالي 30 يوما من التاريخ الخاص برفض الطلب المتعلق بك ومن المعروف انه ان كنت غير مستوفي الشروط اللازمة للحصول على هذا الدعم فلن يتم قبول طلبك.