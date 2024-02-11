من هُنــا .. رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين في منحة العمالة الغير منتظمة 2024
اصبح من اليسير ان يتم الاستعلام عن الأسماء الذين تم قبولهم لكي يحصلوا على منحه العمالة الغير منتظمة فمن الجدير بذكري ان وزارة القوى العاملة قد بينت انه من الممكن ان يتم الحصول على تلك النتيجة الخاصة بالاستعلام بكل سهوله الكترونيه عن طريق الموقع الخاص بها ومن الجدير بالذكر ان وزاره القوى العاملة تساعد الأشخاص وتوفر لهم العديد من الخدمات الإلكترونية، وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لهم الخطوات اللازمة الاستعلام عن تلك الأسماء المقبولة لتحصل على هذه المنحة.
أسماء المقبولين في منحة العمالة الغير منتظمة
من الممكن لكل الأشخاص الذين ليس لديهم راتب شهري ثابت ان يقوموا بالاستعلام عن تلك الأسماء الذين تم شمولهم لكي يستفيدوا من ناحيه العمالة الغير منتظمة عن طريق السير على الخطوات الاتية:
- الخطوة الأولى الانتقال الى الموقع الرسمي الالكتروني الخاص بوزارة القوى العاملة من خلال النقر على هذا الرابط.
- الخطوة الثانية انتقاء المحافظة.
- الخطوة الثالثة ادخال الرقم القومي بشكل صحيح في المكان المخصص له.
- الخطوة الأخيرة النقر على زر الاستعلام.
الشروط اللازمة للحصول على منحه العمالة الغير منتظمة
قد حددت وزاره القوى العاملة سلسله من الشروط التي ينبغي ان تكون متوفرة في الأشخاص الذين يريدون ان يحصلوا على تلك المنحة ومن ضمن هذه الشروط جميع ما يلي:
- لابد من ان يكون المواطن مصري الجنسية.
- كذلك انه لابد من أن يكون المواطن مقيم بصورة دائمة في مصر.
- هذا بجانب انه لابد من ان لا يقل سن المواطن عن 18 سنة.
- هذا بجانب انه لابد من الا يكون المواطن مستفيد من أي منحة أخرى.