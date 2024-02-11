استعلم حالًا .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الازهرية 2024 الترم الأول

في الحقيقة انه عقب ان تم الكشف عن نتائج الشهادة الإعدادية في الكثير من المحافظات ينتظر طلبه وطالبات الشهادة الإعدادية الازهرية النتيجة الخاصة بهم بفارغ الصبر الخاصة بالترم الأول، فمن الجدير بالذكر انه قد تم اعتماد النتيجة بشكل رسمي من جانب رضا حجازي وزير التربية والتعليم وفيما يلي سوف نرفق لكم الخطوات اللازمة للحصول على تلك النتيجة وأيضا الرابط الخاص باستخراجها

نتيجة الشهادة الإعدادية الازهرية 2024 الترم الأول

قامت وزاره التربية والتعليم بالكشف عن النتيجة الخاصة بشهاده الإعدادية الازهرية الفصل الدراسي الأول، ومن الجدير بالذكر أنه يمكن الحصول عليها بكل سهولة ويسر من خلال اتباع الخطوات الاتية:

الخطوة الأولى الانتقال إلى الموقع الرسمي الخاص ببوابة الازهر الشريف من خلال النقر على هذا الرابط.

الخطوة الثانية تسجيل الدخول للبوابة ومن ثم النقر على زر شهاده الإعدادية.

الخطوة الثالثة ادخال رقم المقعد الخاص بالطالب بشكل صحيح في المكان المخصص له.

الخطوة الرابعة النقر على زر الاستعلام.

نتائج الشهادتين الابتدائية والاعدادية الازهرية لعام 2024

كما ذكرنا فيما سبق انه قد تم اعتماد تلك النتائج الخاصة بالشهادة الإعدادية الازهرية وكذلك قد تم اعتماد الشهادة الابتدائية أيضا بصوره رسميه من جانب السيد الدكتور محمد الدويني وهو يكون الوكيل الخاص بالأزهر بكل محافظات الازهر ومن الممكن ان يتم الحصول على نتائج من خلال الخطوات السابقة وأيضا الرابط المخصص لاستعلام عن النتيجة الذي قمنا بإرفاقه فيما سبق.