زيادة المعاشات اتحدد رسمي .. موعد صرف رواتب الموظفين بالزيادة الجديدة والحد الأدنى للأجور 2024

يتم التساؤل من جانب عدد كبير للغاية من الأشخاص حول موعد صرف رواتب الموظفين بزياده الجديدة فمن الجدير بالذكر انها عقب القرار الخاص بالرئيس عبد الفتاح السيسي بان يتم زياده اقل حد للأجور بمعدل 50%، ليكون اقل حد لهم 6000 جنيه مصري، وفيما يلي سوف نرفق لكم موعد الصرف الخاص برواتب الموظفين.

موعد صرف رواتب الموظفين بالزيادة الجديدة

ينتظر العديد من الأشخاص موعد صرف تلك الرواتب الخاص بالموظفين بفارغ الصبر ومن الجدير بالذكر ان تلك الرواتب سوف يتم صرفها مع الزيادة الجديدة بداية من شهر مارس القادم 2024، ومن الجديد بالذكر ان تلك الزيادة مقررة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي وكما نعلم انها لا تكون اول مره يتم فيها الإعلان عن تلك الزيادة بل انها تكون المرة الثالثة ومن المعروف ان اقل حد الأجور كان 1200 جنيه مصري إلى سنة 2019م، وقد امر الرئيس بان يتم رفعها لتبلغ ل 66% حتى يصل اقل حد حتى 2400 جنيه مصري في سنه 2021 ومن الجدير بالذكر انه كما ذكرنا فيما سبق ان اقل حد للأجور سوف يكون 6000 جنيه مصري.