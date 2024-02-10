“البرومو الثاني 2″مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 12 كاملة مترجمة على فيديو لاروزا … وتردد القنوات العارضة

يستمر مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 12 في حصد أعلى نسب مشاهدة منذ عرض أولى حلقاته، وهذا بفضل المحتوى والأحداث المتميزة التي يعرضها المسلسل في كل حلقة من حلقاته،ليصبح من أكثر الأعمال التاريخية مشاهدة بعد المسلسل التركي “قيامة عثمان”، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف سوياً على مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 12 ومواعيد عرضه على قناة TRT التركية….

مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 12

يتناول مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 12 الكثير من الأحداث الشيقة والحروب التي خاضها صلاح الدين الأيوبي أمام الأعداء لكي يحافظ على بلاده من بطش الأعداء، وشهدت الحلقة الماضية من المسلسل الكثير من الأحداث كان أبرزها هجوم صلاح الدين الأيوبي على مدينة عسقلان، ومعه جنوده وزهرة التي سوف تكشف لصلاح الدين عن حقيقة كاراتكين، ومقتل ثريا على يد غابريين وهذا ما سوف يجعل الحلقة المقبلة أكثر إثارة وتشويق.

موعد عرض مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 12

يعرض مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 12 يوم الإثنين من كل أسبوع على قناة TRT التركية،وتحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، كما يمكنكم أيضاً متابعة مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 12 كاملة مترجمة على موقع فيديو لاروزا، بدون إعلانات مزعجة أو فواصل.

تردد قناة TRT التركية على النايل سات

ويمكنكم استقبال تردد قناة TRT التركية والاستمتاع بما تقدمه القناة من برامج ومسلسلات على التردد التالي: