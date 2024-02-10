بعد اعلان زيادة في رواتب المتقاعدين.. ما هي شروط الحصول على راتب التقاعد في العراق 2024؟ وأهم الفئات المستحقة للزيادة

ما هي شروط الحصول على راتب التقاعد في العراق؟ أعلنت وزارة المالية في العراق عن زيادة في رواتب المتقاعدين، ما أدى إلى إشعار جو من الفرح بين المتقاعدين، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد، مع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، يعد هذا القرار دعمًا مهمًا للمتقاعدين الذين يجدون صعوبة في تلبية احتياجاتهم الحياتية، ومع ذلك، حددت الحكومة العراقية بعض الشروط التي يجب أن تتوافر لدى المتقاعدين للحصول على هذه الزيادة، يأتي في مقدمة هذه الشروط ضرورة أن يكون راتب المتقاعد قد وصل إلى مليون دينار عراقي أو أقل، وعلى الجانب الآخر، لا يحق للمتقاعدين الذين تجاوز راتبهم حاجز المليون دينار الاستفادة من هذه الزيادة.

شروط الحصول على راتب التقاعد في العراق 2024

حددت الحكومة العراقية شروطًا يجب توافرها للمتقدمين الراغبين في الحصول على رواتب المتقاعدين والزيادة الجديدة في دولة العراق، وتتضمن هذه الشروط:

يشترط على المتقدم أن يكون حاصلاً على الجنسية العراقية.

يجب على المتقدم أن يكون مقيمًا في العراق.

يُشترط على المتقدم أن يكون قد بلغ سن التقاعد، والذي يُحدد في 60 عامًا.

يجب أن يكون المتقدم قد أمضى على الأقل عشرين عامًا في الخدمة بالقطاع الحكومي.

يتعين على المتقاعد سداد كافة المستحقات المالية المتعلقة بالمؤسسة العراقية للتقاعد.

يجب أن يكون لدى المتقدم حسابًا مصرفيًا في العراق.

يجب على المتقدم تقديم كافة المستندات والملفات المطلوبة للحصول على رواتب المتقاعدين للعام الحالي 2024.

يشترط الحصول على موافقة وزارة المالية في العراق.

تلك الشروط تُظهر التركيز على مجموعة من المعايير التي تهدف إلى ضمان الشفافية والالتزام من قبل المستقيدين من رواتب المتقاعدين، مع توفير إجراءات تسهيل للحصول على الدعم المالي الضروري لهم.

الفئات المستحقة للزيادة في رواتب المتقاعدين

يتم تطبيق زيادة الرواتب على طلاب الجامعات والمدارس.

يستفيد أولياء أمور الطلاب، بما في ذلك الآباء والأمهات، من زيادة الرواتب.

يشمل قرار الزيادة السيدات المطلقات.

تشمل الفئة النساء اللاتي لم يتزوجن بعد.

يشمل هذا الإجراء الأفراد الذين يستلمون رواتب لا تتجاوز مليون دينار عراقي.

تأتي هذه الزيادة كتدبير إيجابي يهدف إلى دعم وتحفيز هذه الفئات الخاصة، وتعكس الحكومة العراقية اهتمامها بتحسين أوضاع هذه الشرائح وتخفيف العبء المالي عنهم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.