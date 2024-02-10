زيادة المعاشات .. موعد صرف معاشات شهر مارس بعد الزيادة 2024

في الآونة الأخيرة نجد أن الكثير من الأشخاص يريدون معرفة كل ما يخص معاشات شهر مارس بعد الزيادة، فمن الجدير بالذكر ان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد نوه في الفترة الأخيرة على ان هناك زيادات بالمعاشات وتلك الزيادات جاءت لكي يتم جعل المعيشة افضل للمواطنين وتعتبر من بين الخطة التي تم وضعها من جانب الدولة لكي يتم جعل الحالة الاقتصادية افضل عقب الفترات التي تمر بها البلاد وزياده الأسعار أيضا، ومن الجدير بالذكر أن جميع الأشخاص يترقبون بفارغ الصبر صرف تلك الزيادات مع المعاشات الخاصة بشهر مارس القادم 2024، وفيما يلي سوف نرفق لكم كل ما يخص تلك المعاشات.

معاشات شهر مارس بعد الزيادة 2024

الرئيس عبد الفتاح السيسي قد نوه انه لابد من تنفيذ اكبر سلسله اجتماعيه لكي يتم الحماية الاجتماعية وهذا بحوالي 180 مليار جنيه مصري بدءا من الشهر القادم مارس 2024، كذلك ان تلك الزيادة تكون حتى 15% للمعاشات لما يقرب من حوالي 13 مليون مواطن بمصر من الأشخاص الذين يحسنون على المعاشات وتبلغ التكلفة لحوالي 74 مليار جنيه مصري ومن الجدير بالذكر ان تلك الزيادة تكون 15% أيضا لدعم تكافل وكرامة تبلغ حتى 5.5 مليار جنيه مصري، وعقب تلك الزيادة تصير الزيادة الكاملة 55% في السنه ومن الجدير بالذكر أنه تعتبر تلك الزيادة التي تم التوجيه بتطبيقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تكون السادسة بداية من سنه 2019 بزياده اقل حد للأجور بمعدل 50% ليبلغ حتى 6000 جنيه مصري في الشهر.

زيادة المعاشات 2024 الجديدة 15%

– الشريحة الأولى: 1300 جنيه، سيصبح المعاش المستحقة لها (1495 جنيها)، بزيادة تصل لـ195 جنيها.

– الشريحة الثانية: 1500 جنيه، سيصبح المعاش المستحقة لها (1725 جنيها)، بزيادة تصل لـ225 جنيها.

-الشريحة الثالثة: 1600 جنيه، سيصبح المعاش المستحقة لها (1840 جنيها)، بزيادة تصل لـ240 جنيها.

– الشريحة الرابعة: 2000 جنيه، سيصبح المعاش المستحقة لها (2300 جنيه)، بزيادة تصل لـ300 جنيه.

– الشريحة الخامسة: 2300 جنيه، سيصبح المعاش المستحقة لها (2645 جنيها)، بزيادة تصل لـ345 جنيها.

– الشريحة السادسة: 2600 جنيه، سيصبح المعاش المستحقة لها (2990 جنيها)، بزيادة تصل لـ390 جنيها.

– الشريحة السابعة: 2900 جنيه، سيصبح المعاش المستحقة لها (3335 جنيها)، بزيادة تصل لـ435 جنيها.

– الشريحة الثامنة: 3200 جنيه، سيصبح المعاش المستحقة لها (3680 جنيها)، بزيادة تصل لـ480 جنيه.

– الشريحة التاسعة: 3500 جنيه، سيصبح المعاش المستحقة لها ( 4025 جنيها)، بزيادة تصل لـ525 جنيها.

– الشريحة العاشرة: 3800 جنيه، سيصبح المعاش المستحقة لها ( 4370 جنيها)، بزيادة تصل لـ570 جنيها.

– الشريحة الحادية عشرة: 4100 جنيه، سيصبح المعاش المستحقة لها ( 4715 جنيها)، بزيادة تصل لـ615 جنيها.

– الشريحة الثانية عشرة: 4400 جنيه، سيصبح المعاش المستحقة لها ( 5060 جنيها)، بزيادة تصل لـ660 جنيها.

– الشريحة الثالثة عشرة: 4700 جنيه، سيصبح المعاش المستحقة لها ( 5405 جنيهات)، بزيادة تصل لـ705 جنيه.

– الشريحة الرابعة عشرة: 10080جنيها، سيصبح المعاش المستحقة لها (11592 جنيها)، بزيادة تصل لـ1512 جنيها.

موعد صرف معاشات شهر مارس 2024

سوف يتم صرف تلك المعاشات المتعلقة بشهر مارس 2024 في اليوم الأول من مارس، إذ إنه يتم الصرف باستمرار في أول يوم من كل شهر ميلادي لجميع المواطنين من أصحاب المعاشات.