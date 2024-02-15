استقبلها حالًا .. تردد قناة طيور بيبي الجديد على النايل سات 2024

يقوم الكثير من الأسر المصرية وكذلك العربية بالبحث بصورة مستمرة عن تردد طيور بيبي إذ إن الأطفال الصغار يحبونها للغاية ويعشقون مشاهدتها، كذلك أنه يرغب في متابعتها عدد هائل من الأطفال الصغار ولكن اداره القناه قد حدثت من التردد الخاص بها لذا يتم البحث عنه بصورة دائمة، كما ذكرنا في السابق، ومن الجدير بالذكر أن تلك القناه تقوم بجذب الأطفال نحوها كذلك أن الأم تريد باستمرار ان يشاهد طفلها افضل محتوى كرتوني يخلو من المقاطع غير اللائقة والالفاظ غير الأخلاقية أيضا وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم تردد هذه القناة.

تردد قناة طيور بيبي

في الحقيقة أن مؤسس هذه القناه يكون خالد مقداد فقد أسسها منذ ما يقرب من 22 عام، ومن الجدير بالذكر ان هذه القناه استطاعت أن تنال على اعجاب الأطفال الصغار بكل سهولة ويسر وجذبت قلوب كل من يشاهدها، ومن الجدير بالذكر انها تشتمل على العديد من الأغاني التي لا تحصى وكذلك الأناشيد الدينية وأيضا الترفيهية والمسلية وكذلك البرامج الهادفة والمسلية أيضا وفيما يلي تردد هذه القناة:

التردد 11274

القمر الصناعي نايل سات

معدل الاستقطاب عمودي

معدل الترميز 27500

نبذة عن قناة طيور بيبي

قناة طيور بيبي لها سمات عديدة، أبرزها أنها تبث محتواها بصورة مجانية، وتجدر الإشارة بأن تلك القناة تكون من القنوات المميزة التي تبث كثير من الأغاني والأناشيد وكذلك البرامج والأفلام الكرتونية المميزة طوال اليوم بغير انقطاع، كذلك أنها تتسم بأنها تقوم بالتنويع من محتواها باستمرار.