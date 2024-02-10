يلا استقبل .. تردد قناة SSC الجديد 2024 على النايل سات

عقب ساعات قليله سيتم انطلاق المباراة الأخيرة من البطولة الخاصة بكأس اسيا للموسم الجاري 2024، والتي سوف تقوم بالجمع بين كلا من قطر وأيضا المنتخب الأردني وهذا بملعب لوسيل ويترقب كل محبي الكره الأسيوية تلك المباراة إذ أنها تكون مباراة عربيه هامه للغاية ومميزة، ومن الجدير بالذكر ان تلك المباراة سيتم بسها على شاشه تلك القناه الرياضية المميزة التي تبث المباريات والبطولات المهمة على شاشتها وفيما يلي التردد الجديد لهذه القناه.

تردد قناة SSC

قناة SSC الرياضية السعودية سوف تقوم بنقل المباراة المهمة بين قطر وأيضا المنتخب الأردني ومن الجدير بذكري انه في المباراة التي مضت التي قامت بالجمع بين قطر وأيضا إيران انتصر فيها قطر بنتيجة 3:2، ومن الجدير بالذكر أن قطر قد قام بالتأهل لآخر مباراة في حين أن الأردن المنتخب الأول الذي تم تأهله للنهائي الخاص بكأس أسيا للموسم الجاري 2024 وهذا عقب أن انتصر على منتخب كوريا الجنوبية وكانت النتيجة 2:0 وهذا في يوم الثلاثاء الذي مضى الذي كان موافقا السادس من فبراير 2024 وفيما يلي التردد الخاص بهذه القناة:

التردد 12418.

معدل الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4

طريقة ضبط تردد قنوات اس اس سي

من الممكن ان يتم تنزيل هذه القناه باتباع الاتي: