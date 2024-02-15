شوف وحمل دلوقتي .. ملفات أسماء الرعاية الاجتماعية العراقية الوجبة الأخيرة 1445

بحث العديد من المواطنين عن تلك الخطوات التي من اللازم اتباعها لكي يتم معرفة ملفات أسماء الرعاية الاجتماعية العراقية التي أوضحت وزارة العمل في العراق أنه من الممكن التعرف عليها عن طريق الموقع الرسمي المتعلق بها، كما أنه من الممكن الاطلاع على تلك الأسماء من خلال منصة مظلتي الإلكترونية، وفيما يلي سوف نوضح لكم كل ما يتعلق بالاستعلام عن تلك الأسماء، وكذلك الشروط الخاصة بالاستفادة من هذا الدعم المقدم من جانب برنامج الرعاية الاجتماعية العراقية.

ملفات أسماء الرعاية الاجتماعية العراقية

يمكنك بمنتهى السهولة أن تتعرف على جميع الأسماء المشمولة لتحصل على دعم الرعاية الاجتماعية العراقية من خلال اتباعك النقاط المقبلة:

الخطوة الأولى: الانتقال إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة العمل العراقية، عن طريق النقر هنا.

الخطوة الثانية: انتقاء أيقونة “الرعاية الاجتماعية العراق”.

الخطوة الثالثة: انتقاء رقم الوجبة الذي تريد الاستعلام عنها.

الخطوة الرابعة: النقر على زر “استعلام أسماء الرعاية الاجتماعية”.

الخطوة الخامسة: النقر على أيقونة “تحميل ملفات الرعاية الاجتماعية”.

الخطوة الأخيرة: النقر على زر استعلام، عقل كتابة الاسم بشكل رباعي في خانة البحث في الكشوفات.

شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية العراق

أوضحت وزاره العمل العراقية الشروط اللازمة لكي يستطيع المواطن تلاقي هذا الدعم من البرنامج منها ما يلي: