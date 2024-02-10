مغامرات بلا حدود مع ميكي كيدز.. تردد قناة ميكي كيدز الجديد2024 .. نزلو فوراً..!!

يبحث الكثير من الاطفال عن قناة ميكي كيدز لانها تحتوي على شعبية غامرة منذ بدء بثها، وأصبحت إحدى القنوات الفضائية المختارة ذات الانتشار الواسع بين قنوات الأطفال، وهي تتمتع ببث متنوع من البرامج التي تستحوذ على اهتمام الناشئين وتقدم مجموعة من الرسوم المتحركة العربية، لذ اليوم عن طريق هذا المقال بكل ما يتعلق بتردد القناة الجديد، لذا تابعونا لتكتشفوا المزيد، ويمكنكم متابعتنا عبر موقع البديل.

تردد قناة ميكي كيدز 2024

يمكنكم تشغيل إشارة قناة ميكي كيدز 2024 في أقل من دقيقة عبر جهاز الاستقبال لديكم، حيث سوف يستمتع الأطفال بمشاهدة مجموعة من أروع أفلام والرسوم المتحركة التي سوف تقدمها شركة ديزني مثل الجميلة والوحش طرزان رحلة البحث عن نيمو وغيرها الكثير من الافلام والكرتون بالإضافة إلى ذلك تعرض حلقات من السلسلة الكرتونية العالمية والمحبوبة والمشهورة بين الاطفال توم وجيري التي تقدم مغامرات مسلية وظريفة للقط والفأر طوال اليوم، وإليكم تفاصيل تردد قناة ميكي 2024 على القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة ميكي كيدز على النايل سات

تردد القناة: 11526. معدل تصحيح (3/4). معدل ترميز (27500). ثم بتعيين الاستقطاب إلى (رأسي)

تردد قناة ميكي على العرب سات 2024

تردد القناة: 11257.

معدل الترميز كالاتي: (27500).

نقوم بتعيين الاستقطاب (أفقي).

معامل الخطأ: (3/4).

مميزات قناة ميكي

تعتبر قناة ميكي واحدة من القنوات المخصصة للأطفال والتي تعد من أفضل القنوات بسبب مجموعة من الخصائص التي تعزز تميزها عن غيرها من القنوات من أبرز ميزات هذه القناة هو: