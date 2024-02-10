اهداف مبارة الأردن وقطر اليوم في كأس آسيا 2023

نتيجة مبارة الأردن وقطر اليوم، مباراة قوية جمعت بين المنتحب الأردني ونظيره القطري ضمن مباريات نهائي كأس آسيا 2023، والتي شهدت منافسة قوية من كلا الفريقين، وانتهت بفوز المنتخب القطري بهدف مقابل لا شئ للمنتخب الأردني .

اهداف مبارة الأردن وقطر اليوم

حيث تعد هذه المباراة هي المباراة الثالثة في تاريخ الكأس التي تشهد مشاركة المنتخبات العربية، ويخوض المنتخب الأردني هذه البطولة بقيادة مدربه المغربي “حسين عموته” ليتواجد في المجموعة الخامسة برفقة البحرين وماليزيا وكوريا الجنوبية…

وتمكن المنتخب الأردني من الصعود للمركز الثالث، ويشارك في مباريات دور الـ 16 ويحقق الفوز بـ 3 أهداف مقابل هدفين، ليتأهل بعد ذلك للمشاركة في دور الـ 8 ويلتقي بمنتخب طاجيكستان ويحقق الفوز بهدف مقابل لا شئ، ثم يتأهل إلى دور نصف نهائي ويكون في مواجهة منتخب كوريا الجنوبية ويفوز عليه بهدفين دون رد ليشارك بعدها في نهائي كأس آسيا ليعد أول منتخب عربي يتاأهل إلى التهانئ أمام نظيره القطري.

بالفيديو… أهداف مباراة نهائي كأس آسيا اليوم 10-20-2024

هدف ضائع من العنابي

هدف التعادل لمنتخب الأردن

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 جنوووووووووووووون، الأردن يسجل التعادل منتخب الأردن يسجل هدف التعادل ضد قطر يزن النعيمات يسجل هدف تاريخي 🇯🇴 الأردن 1-1 قطر 🇶🇦

pic.twitter.com/SHRL1eoyOZ — عمرو (@bt3) February 10, 2024

منتخب قطر في النهائي للمرة الثانية علي التوالي

فيما يشارك العنابي في بطولة كأس آسيا وهو يطمح في استغلال عامل الأرض والجمهور لكي يحقق الفوز بلقب البطولة، ليتواجد في المجموعة الأولى برفقة نظيره اللبناني والصين وطاجستان، ليتمكن من التأهل إلى الدور ال، 16 بتسع نقاط ويواجه منتخب فلسطين، ويحقق الفوز عليه بهدفين مقابل هدف، ليصعد بعدها للدور الـ 8 ويلتقي بمنتخب اوزباكستان ، وتنتهي المباراة بالتعادل وينجح المنتخب القطري في تسديد ركلات الترجيح ويحقق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتأهل بعدها لمواجهة المنتخب الإيراني في دور نصف نهائي ويفوز بـ 3 أهداف مقابل هدفين، ليصل إلى النهائي ويصطدم بالمنتخب الأردني.

انطلقت صافرة الحكم لمباراة قطر والأردن في نهائي كأس آسيا في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة بتوقيت السعودية، وحضر المباراة تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وشهدت المباراة منافسة قوية من كلا الفريقين إلا أنها انتهت بفوز المنتخب القطري بهدف مقابل لا شئ أحرزه اللاعب القطري في الدقيقة 22 من همر المباراة عن طريق ضربة جزاء.