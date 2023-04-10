أعلنت المصرية للاتصالات عن موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي، التي تخص شهر أبريل لعام 2023، ومن المتوقع أن يتم إصدارها في الخامس عشر من نفس الشهر. وهذا الإجراء دفع بالكثير من المواطنين إلى البحث عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2023 علي موقع المصرية للاتصالات billing.te.eg وطرق لسداد تلك الفاتورة عبر شبكة الإنترنت، نقدم لكم كافة التفاصيل، تابعونا.

فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2023

ستُصدر فاتورة التليفون الأرضي في الـ15 من أبريل المقبل، وتعمل الشركة على تقديم فترة تسامح لجميع المواطنين المستخدمين مدتها شهر دون فرض أية غرامات، ولكن بالتالي سيُفرض غرامة على صاحب الخط بعد انتهاء فترة التسامح، تعطي الشركة مهلة لغاية يوم 14 من الشهر التالي، وإذا لم يتم دفع الفاتورة يتم إيقاف الخدمة نهائيًا. كما يجدر بالذكر أن الشركة تفرض غرامة على التأخير في سداد الفاتورة وهذا بقيمة لا تقل عن 10 جنيهات أو نسبة 1.5% من قيمة الاشتراك.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2023 علي موقع المصرية للاتصالات billing.te.eg

يمكنك الآن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2023 من خلال اتباع الإجراءات التالية

ادخل إلى موقع المصرية للاتصالات. قم باختيار دفع فاتورة التليفون الأرضي. انتقل إلى كتابة رقم التليفون الأرضي. حدد بعدها رمز المنطقة التي تعيش بها. اضغط على استعلام فاتورة التليفون. ستظهر أمامك تفاصيل الفاتورة.

طريقة سداد فاتورة الأرضي لشهر أبريل 2023

من أجل توفير راحة لكافة عملاء شركة المصرية للاتصالات، يمكن لجميع العملاء سداد فاتورة التليفون الأرضي عبر الإنترنت من خلال الموقع المتاح. يمكن الدخول إلى الموقع ببساطة عن طريق إدخال رقم التليفون الأرضي الخاص بك، يمكن سد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل عام 2023 باستخدام أحد الخدمات التالية: “مصاري”، “ممكن”، “سداد”، “أمان”، “خدماتي”، أو “Bee”.

يجب الإشارة إلى أن مصرية للاتصالات قد زودت العديد من الميزات للمواطنين والذي يمكنهم الآن استعلام عن فواتير التليفون الأرضي من خلال الاتصال برقم 19777 أو 111.