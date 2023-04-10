اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023 منصة مظلتي اسماء المشمولين من وزارة العمل

تهتم الدولة في العراق بتوفير الرعاية الاجتماعية للمواطنين، وتحرص على تقديم المساعدة للأسر المحتاجة والمعوزة. ومن بين هذه البرامج الاجتماعية هي وجبة التاسعة المقدمة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. ويمكن لأي شخص الاطلاع على اسماء المشمولين في هذه الوجبة عن طريق الدخول على منصة مظلتي الإلكترونية والتحقق من الكشوفات المعلنة. تثمن الدولة جهودها في توفير هذه الخدمات الاجتماعية التي تعزز من سبل الحياة المستقرة والكريمة للمواطنين في العراق. ونأمل أن تواصل الحكومة تقديم الدعم والمساعدة للمحتاجين بشكل مستمر.

منصة مظلتي اسماء المشمولين من وزارة العمل

توجد العديد من الخطوات السريعة التي يمكن اتباعها من أجل الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية وأسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية في العراق وهذه الخطوات البسيطة هي:

للاستعلام عن الرعاية الاجتماعية يحب أولا أن نقوم بفتح الموقع الخاص بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

سوف تظهر بعض الخيارات نقوم من خلالها باختيار كلمة الاستعلام عن برنامج الرعاية الاجتماعية.

سوف تظهر بعدها خانات فارغة نقوم من خلالها بإدخال الرقم القومي الخاص بالمستعلم والرقم الخاص بالوجبة التاسعة ورمز التحقق في الأماكن المخصصة لهم

عند الانتهاء من إدخال كافة البيانات المطلوبة نقوم بالضغط على كلمة استعلام وسوف تظهر بعدها كافة المعلومات التي تخص الرعاية الاجتماعية وأسماء المشمولين بها.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية في دولة العراق والتي يمكنك أن تتعرف عليها بشكل كامل عن طريق الآتي: