رابط pdf كشوف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة لجميع المحافظات العراقية لدى منصة مظلتي للاستعلام عنها 2024

أصبحت كشوف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية من أكثر الأمور التي يفكر فيها ويتساءل عنها الشعب العراقي، ولا سيما بعد التأخير الحاصل من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي كانت من المفترض أن تعلن عن قوائم الأسماء المشمولة مع بداية العام الحالي 2024، ونظرًا لأهمية هذا البرنامج في تقديم الدعم المالي والمساعدات الإنسانية المتنوعة للمواطنين والأسر العراقية المستحقة، فقد أتاحت الوزارة إمكانية الاستعلام عن قوائم الأسماء المقبولة بطريقة إلكترونية وبكل بساطة، وسنتحدث اليوم في السطور القادمة عن خطوات الاستعلام عن كشوف الأسماء بالإضافة إلى الشروط المحددة والمطلوبة لقبول المواطنين المتقدمين لطلب الرعاية الاجتماعية حيث وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لم تعلن حتى الآن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية ولكن سوف نوضح لكم كيفية تحميل كافة الكشوفات بصيغة pdf عند ظهورها من منصة مظلتي بالعراق.

طريقة الاستعلام عن قوائم أسماء نقل المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يستطيع كل مواطن عراقي الاستعلام عن كشوف الأسماء المشمولة من خلال القيام بالخطوات الآتية:

من أجل الاستعلام عن كشوف الأسماء المقبولة قم بالتوجه إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

ثم قم بالدخول إلى قسم برنامج الرعاية الاجتماعية.

بعد ذلك يجب تحديد خيار قوائم الأسماء المقبولة في برنامج الرعاية الاجتماعية.

الآن اكتب الاسم الثلاثي ورقم الهوية الوطنية.

اضغط فوق كلمة “استعلام” وسوف تظهر لك نتائج الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق.

كما يمكن البحث عن طريق جميع كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية عن الأسم المراد الاستعلام عنه في دولة العراق.

للعلم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تقوم باختيار أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق عن طريق تطبيق جميع الشروط والأحكام المطلوبة للحصول عليها بالدولة.

شروط برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق

يوجد شروط هامة وضروري توافرها في أي مواطن يرغب في الاستفادة من دعم الرعاية الاجتماعية، وهذه الشروط تم تحديدها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وهي كالآتي: