“بدون تشفير” تردد قناة الجزائرية الارضية على نايل سات 2024 وموعد مباراة الكونغو وجنوب افريقيا

تردد قناة الجزائرية الارضية المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات يعتبر من الأمور الرئيسية لعدد كبير من محبي كرة القدم في مصر والجزائر وجميع أنحاء الوطن العربي، يأتي هذا التردد كجزء أساسي من استعدادات الملايين لمتابعة مباريات نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، المقرر إقامتها مساء الأربعاء، السابع من فبراير الحالي، ويأتي ذلك بناءً على أهمية القناة الجزائرية الأرضية المجانية في نقل جميع المباريات المقبلة في هذه البطولة الرياضية المثيرة.

تردد قناة الجزائرية الارضية

يمكنك الحصول على تردد قناة الجزائرية الأرضية المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، وذلك من أجل متابعة مباريات نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، يأتي ذلك خاصةً مع اقتراب نهاية النسخة الرابعة والثلاثين من البطولة التي تُقام في دولة كوت ديفوار، حيث من المتوقع أن تنتهي يوم الأحد المقبل، الحادي عشر من شهر فبراير الجاري، بمباراة النهائي، للحصول على تردد قناة الجزائرية الأرضية، يمكنك استخدام الإعدادات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11680.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: افقي.

تلك الإعدادات تتيح للمشاهدين متابعة البث المباشر لقناة الجزائرية الأرضية ومشاهدة مباريات نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، وتعزز تجربة متابعة الحدث الرياضي المهم هذا.

كيفية ضبط تردد قناة الجزائرية

لضبط تردد قناة الجزائرية الأرضية على جهاز التلفاز، يمكن اتباع الخطوات التالية:

ابدأ بفتح قائمة الإعدادات على جهاز التلفاز باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

اختر خيار “التثبيت اليدوي” أو “Manual Setup” من القائمة.

حدد القمر الصناعي المناسب للقناة التي ترغب في ضبطها.

أدخل التردد الخاص بقناة الجزائرية الأرضية، وكذلك الاستقطاب (الأفقي أو الرأسي)، معدل الترميز، ومعامل تصحيح الخطأ إذا كانت هذه المعلومات مطلوبة.

بعد إدخال البيانات، انتقل إلى خيار “بحث” أو “Search” واضغط على زر “تثبيت” أو “Save” لحفظ القناة.

بهذه الطريقة، سيتم ضبط تردد قناة الجزائرية الأرضية على جهاز التلفاز الخاص بك، ويمكنك بعد ذلك متابعة برامجها والتمتع بمشاهدة مباريات نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

موعد مباراة الكونغو وجنوب افريقيا 2024

بالنسبة لموعد مباراة تحديد المركز الثالث ومنافسة على الميدالية البرونزية في كأس الأمم الأفريقية 2023 بين الكونغو الديمقراطية وجنوب أفريقيا، ستُلعب المباراة على أرض ملعب فيليكس هوفويت بواني اليوم السبت، يُتوقع أن تبدأ المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

ستشهد هذه المباراة منافسة شرسة بين الفريقين، حيث يسعى كل منهما إلى الفوز والمنافسة على الميدالية البرونزية، وذلك في إطار تحديد الترتيب النهائي للفرق المشاركة في البطولة، يترقب عشاق كرة القدم هذه المواجهة المثيرة التي ستقام في ملعب فيليكس هوفويت بواني، حيث ستتوجه أنظارهم نحو هذه المواجهة المهمة في رحلة كأس الأمم الأفريقية لعام 2023.