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“الذهب طار في السما”.. ارتفاع غير متوقع لاسعار الذهب اليوم السبت 10 فبراير 2024 في التعاملات المسائية
يبحث الكثير من المصريين عن اسعار الذهب في كل الاوقات لانها اسعار متغيره وليست ثابته، نعرض لكم اليوم قيمة جرام الذهب بالسوق المصري ليوم السبت، الموافق 10من فبراير لعام ٢٠٢٤، وذلك بعد إحداث تقلبات متنوعة ومتغيرة في أسعار الذهب حيث وصلت قيمته إلى ٣٧٠٠ جنيه مصري للجرام الواحد من عيار ٢١ دون احتساب المصنعية اوالرسوم الخاصة بالذهب، شهدت أسعار الذهب اليوم لمختلف الأعيرة ارتفاعًا كما يلي زاد قيمة الذهب عيار 24 بمقدار 35 جنيهًا مصريًا، بينما شهد الذهب عيار 21 زيادة بمقدار 30 جنيهًا مصريًا.
أسعار الذهب اليوم السبت:
- وصل عيار 24 اليوم السبت يسجل 4230 جنيها.
- وصل عيار 21 اليوم السبت يسجل 3700 جنيه.
- وصل عيار 18 ليوم السبت يسجل 3171 جنيها
- وصل عيار 14 اليوم السبت يسجل 2467 جنيها.
- الجنيه الذهب سجل اليوم السبت 29600 جنيه.
اسعار الذهب عالميًا اليوم السبت
- لقد انتهت تعاملات أسعار الذهب يوم الجمعة دون تغيير كبير يذكر، حيث شهدت الأسواق في دولة الصين إغلاقاً بسبب احتفالات رأس السنة القمرية، بينما أدى ارتفاع قيمة الدولار إلى تقليل الإقبال على الاستثمار في الذهب، في الذهب كملجأ آمن خاصة في ظل التوترات المتزايدة نتيجة التغيرات في منطقة الشرق الأوسط وكل العالم.
- سعر الذهب في القترة الحالية بلغ 2032.76 دولار للأونصة وانخفض المعدن الاصلي بنسبة 0.3% منذ انطلاق الأسبوع الاول.
- استقر سعر العقود للذهب الأمريكي عند 2047.70 دولار لكل أوقية ليوم السبت.