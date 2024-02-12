التموين|.. حقيقة زيادة الدعم التمويني في شهر رمضان 2024+فئات تستحق إضافة المواليد في البطاقات

حقيقة زيادة الدعم التمويني، يتساءل الكثير من المواطنين عن الدعم التمويني والزيادة التي قد انتشرت فيما يخص هذا الموضوع، حيث أن هناك بعض الأخبار التي تنتشر بين الكثير من الناس بخصوص تموين شهر فبراير من العام الجديد 2024، فهناك بعض الأخبار التي تقول أن هناك زيادات بخصوص الدعم التمويني، فسنتعرف اليوم في هذا المقال عن زيادة الدعم التمويني وحقيقة هذا الخبر.

حقيقة زيادة الدعم التمويني

هناك بعض المواطنين الذين يقومون بالتحدث عن الأخبار الجديدة المنتشرة فيما يخص الدعم التمويني، حيث أن هذه الأخبار عبارة عن تطبيق زيادة خاصة بالدعم التمويني بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، وهذا لكي تستطيع جميع الأسر المصرية التكيف مع الأوضاع الاقتصادية الجديدة التي تمر بها البلاد، حيث أن الدعم التمويني دائمًا ما يقوم بمساعدة الأسر المصرية لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.

فالأخبار التي تنتشر في تلك الفترة هي إضافة 100 جنيه على كل بطاقة تموين، ولكن قد قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإعلان عن حقيقة زيادة الدعم التمويني، حيث أن هناك الكثير من الإشاعات الغير صحيحة والتي تنتشر بين عدد كبير من المواطنين، وهذا الخبر من ضمن تلك الإشاعات، حيث أنه تم نفي هذه الأخبار والإشاعات وأنه لن يكون هناك زيادة تخص دعم التموين.

الفئات المستحقة لإضافة مواليد جديدة في بطاقة التموين

هناك بعض الفئات التي يمكنها إضافة المواليد الجديدة في بطاقات التموين، فمن ضمن تلك الفئات: