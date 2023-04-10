تعرف على اسعار مواد البناء في مصر وفقًا لتاريخ اليوم 10 أبريل2023

اسعار مواد البناء في مصر اليوم الإثنين الموافق 10 من شهر إبريل شهدت حالة من الاستقرار دون حدوث زيادة أو انخفاض في اسعارهم عن الأيام السابقة ومنها أسعار الحديد والاسمنت والرمل والزلط والطوب الاحمر.

اسعار مواد البناء في مصر

شهدت أسعار مواد البناء اليوم الإثنين الموافق 10 من شهر إبريل الموافق يوم الأثنينن فقد يكون حالة من الاستقرار دون حدوث زيادة عن اليوم السابق إلى أن وصل سعرهم إلى الآتي:

سعر الطوب الأحمر مقاس 6×11×24 اليوم الإثنين الموافق 10 من شهر إبريل وصل إلى 900 جنية.

سعر الطوب الاحمر مقاس 12×11×24 وصل إلى 1500 جنية

بلغ سعر الطوب الأحمر مقاس 13×12×25 اليوم في مصر حوالي 2200 جنية.

وصل سعر الطوب الأحمر الخفيف مقاس 6×12×25 اليوم في مصر حوالي 1596 جنية.

وصل سعر الطوب الاسمنتي اليوم في مصر مقاس 20×20×60 إلى 8000 جنية.

وصل سعر الطوب الاسمنتي المصمت مقاس 6×12×25 اليوم حوالي 1400 جنية.

أسعار الحديد والاسمنت اليوم

شهدت أسعار الحديد والاسمنت اليوم الإثنين الموافق 10 من شهر إبريل حالة من الاستقرار عن الأيام الماضية إلى أن وصل سعرهم إلى الآتي